Covid19 : Changement de bureau de vote à la Chapelle au Riboul

A la Chapelle au Riboul, le vote et le dépouillement de dimanche, pour les élections municipales, n'auront pas lieu à la mairie, comme prévu, mais à la salle polyvalente. Le maire, David Poirier a pris cette décision, après l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron. La salle de la mairie ne fait que 30 mètres carrés, alors que la salle polyvalente peut accueillir 200 personnes. Pour le maire "il est important de suivre les recommandations et de ne pas risquer d'exposer les plus fragiles, si toutefois quelqu'un est porteur du virus".

Dans la salle polyvalente, les chaises installées, respecteront toutes la distance de sécurité d'un mètre d'écart. Les horaires de scrutin restent les mêmes, de 8 heures à 18 heures.