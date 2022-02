Dans l'Eure, ils parrainent Éric Zemmour, par conviction ou pour la démocratie

Éric Zemmmour a, à ce jour, recueilli vingt-deux parrainages en Normandie dont six parrainages dans l'Eure, tous de maires de communes de moins de 700 habitants. C'est le cas de Michel Dulondel, maire du Mesnil-Fuguet depuis 2014 pour qui l'absence de certains candidats au premier tour serait _"un déni de démocratie"_. "Je ne souhaiterais pas qu'un candidat ne soit pas présent alors qu'il est représentatif d'une frange de la population" avance le maire, non encarté dans un parti politique qui reconnaît avoir hésité : "Zemmour ou Jadot ? Jadot ou Zammour ? Je suis parti Zemmour et je pense que ce n'est pas un mauvais choix".

Il faut que tous les candidats soient représentés - Michel Dulondel, maire du Mensil-Fuguet

Pour le maire du Mesnil-Fuguet, Éric Zemmour est le candidat de la colère sociale et de la colère économique. Une colère que le maire entend peu dans son village : "On est une commune quand même assez privilégiée, un commune rurbaine à sept kilomètres d’Évreux. Les habitants, des cols blancs, y sont propriétaires à 95%". Michel Dulondel voit dans la montée des extrêmes en France l'expression "des problèmes d'insécurité, des problèmes économiques, des politiques qui se traînent des casseroles et d'une image des élus qui n'est pas belle".

Jean-Claude Surmulet a lui pris en compte les intentions de vote : "Plus de 10% dès le départ, ça méritait qu'il puisse apporter ses idées au débat" indique le maire du Lesme, élu pour la première fois en 1989 qui estime "avoir voulu poter sa pierre à la démocratie".

Pourquoi lui et pas les autres ? Les autres n'ont pas besoin de moi. Les Macron, les Pécresse, les socialistes ont suffisamment de maires sans savoir de difficultés pour se présenter - Jean-Claude Surmulet , maire du Lesme

Un candidat qui convainc

"Il n'a pas forcément de mauvaises idées parce qu'une bonne partie de ses idées ont été reprises par les autres candidats" estime Jean-Claude Surmulet pour qui Éric Zemmour est "un journaliste utile dans le débat parce qu'il n'a pas la langue de bois, il ne change pas tellement d'avis, il argumente et il donne envie d'aimer la France". Une perception partagée par Dominique Desjardins-Brosseau, maire de Rouvray, qui a suivi au départ non pas le candidat Éric Zemmour mais également le journaliste à la télévision : "C'est un monsieur avec lequel j'étais toujours d'accord et je pense qu'avec lui, il peut y avoir des changements, surtout pour la France rurale" explique celle qui a élue maire de la commune de 259 habitants en juin 2020.

Il a un respect de la France, de ses valeurs. Dans notre village, je vois des gens qui ne respectent rien et je n'ai pas envie d'être sympa avec eux - Dominique Desjardins-Brosseau, maire de Rouvray

Fille de militaire, l'élue de 68 ans explique avoir beaucoup voyagé enfant avec ses parents : "On allait dans un pays, on vivait comme dans le pays où on allait. On avait le respect des choses. A l'époque, on mettait un foulard quand on rentrait dans une église en Espagne" et dénonce le "laxisme, surtout des jeunes". Séduite par le candidat de "la France d'avant"selon ses mots, Dominique Desjardins-Brosseau veut croire en la sincérité d'Éric Zemmour : "Autant les autres, ça sonne faux, c'est plat" explique-t-elle, tout en reconnaissant quelques qualités à Emmanuel Macron, mais "il est très haut, on dirait qu'il n'est plus à notre niveau" dit-elle.

Dans les années 70, c'était quand même formidable la France. Aujourd'hui, on veut aller trop vite, on oublie la France d'en bas - Dominique Desjardins-Brosseau, maire de Rouvray

Je parraine Zemmour, et alors !

"Un choix affirmé" pour Michel Dulondel qui "pense avoir raison de le faire" et qui se soucie peu des éventuelles critiques que son parrainage pourrait engendrer :

Je l'aurais fait aussi pour un candidat comme Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Nicolas Dupont-Aignan, tous ces extrêmes qui représentent presque 50% de la population -Michel Dulondel, maire du Mesnil-Fuguet

Jean-Claude Surmulet a dû déjà s'expliquer plusieurs fois sur les raisons de son parrainage. Votera-t-il pour Éric Zemmour le 10 avril ? "Je n'irai peut-être pas jusque-là, bien qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore fixé" explique le maire du Lesme, car "dès le départ je ne pensais pas du tout que Zemmour soit une personne crédible pour être président de la République" mais

Il progresse rapidement et finalement il n'est pas tellement plus mauvais que les autres dans la présentation de ses idées - Jean-Claude Surmulet, maire du Lesme

Jean-Claude Surmulet, le maire du Lesme, à son bureau à la mairie © Radio France - Laurent Philippot

Pour le maire du Lesme, Éric Zemmour est _"un personnage qui est ostracisé par toute la classe politique et journalistique de la France, il ne mérite pas tout ça"et de défendre le candidat car "j'entends systématiquement das la presse qu'il prône la haine. Jusqu'à présent, moi la haine que j'ai trouvé dans la presse, c'est envers M. Zemmour_".

Un candidat apprécié pour son franc-parler également par Dominique Desjardins-Brosseau : "Je suis comme M. Zemmour, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis" raconte la maire de Rouvray dont le parrainage a déjà provoqué une réaction : "Je devais déjeuner avec une sénatrice lundi et elle a annulé dimanche après-midi. Je comprends pourquoi maintenant" explique la maire qui ne pensait pas que son parrainage se retrouverait aussi vite sur le site du conseil constitutionnel.

Selon un collaborateur de Nicole Duranton, le déjeuner a été annulé parce que la maire avait dit à la sénatrice qu'elle ne parrainait personne et Nicole Duranton a eu l'impression d'avoir été dupée. Si "pour l'instant, ce serait pour Éric Zemmour que je voterai", Dominique Desjardins-Brosseau n'a pas encore fait son choix définitif pour le 10 avril prochain et avant de se prononcer, elle voudrait "bien entendre monsieur Macron, on ne l'a pas encore entendu".