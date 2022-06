Dans le Lot, avec 45% des voix, le sortant Aurélien Pradié est confiant pour le second tour des législatives

Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains a remporté 45,46% des voix au premier tour des législatives dans la 1ère circonscription du Lot. Il sera face à Elsa Bougeard, de la Nupes pour le second tour.

France bleu : Qui, selon vous, a remporté à l'échelle nationale ce premier tour des législatives ?

Aurélien Pradié : Je pourrais vous le dire au deuxième tour des élections législatives, il y a une vraie différence entre le premier et le deuxième tour. Tout peut se jouer dans la semaine. Ce que j'observe simplement, c'est que dans beaucoup de circonscriptions, il y a des députés qui ont réussi à tenir bon. J'en fais partie, mais il y en a d'autres. Leur travail personnel a compté et le choix d'un député, c'est souvent plus le choix d'une personnalité que le choix d'une seule étiquette politique. C'est globalement plutôt un échec pour la majorité présidentielle qui, à force de jouer avec le feu, s'est retrouvée face à Jean-Luc Mélenchon et à ses candidats qui, pour moi, sont de véritables adversaires.

Votre parti, Les Républicains, arrive donc en quatrième position derrière le Rassemblement national. Comment vous l'expliquez ?

La droite républicaine a besoin de se reconstruire. Je serais un menteur si je ne vous le disais pas. Nous avons eu une succession d'échecs. Il faut désormais que l'on tourne une autre page et ça fonctionne là où nous l'avons fait. On le voit dans mon département, lorsqu'il y a une nouvelle génération qui prend la main, on arrive à retrouver la confiance des Françaises et des Français. La droite républicaine, elle est en phase de convalescence, elle est en phase de reconstruction. Je trouve qu'elle résiste plutôt bien. Je le redis, je le vois dans mon département. Le score du premier tour est assez exceptionnel. Ça veut dire aussi que quand on travaille, les résultats sont là.

Laurence Arribagé, patronne des Républicains en Haute-Garonne, est éliminée dès le premier tour dans la troisième circonscription, parce qu'elle n'a pas assez travaillé ? Vous venez d'en parler.

Laurence a fait un travail exceptionnel, je lui en ai parlé hier. Mais dans les grandes villes, il est évident que l'ambiance nationale pèse beaucoup plus que l'empreinte personnelle. Je le redis, notre famille politique est en phase de reconstruction. Il y a des déceptions. Il y a aussi des satisfactions lors de ce premier tour. Il ne faut rien lâcher pour le deuxième. Pour qu'une nouvelle génération puisse reconstruire demain la droite.

Les Républicains n'existent presque plus en Midi-Pyrénées. Vous êtes le seul qualifié au second tour. Est-ce que vous payez aussi la mauvaise campagne de Valérie Pécresse à la présidentielle ?

Je le redis, la présidentielle a été pour nous un échec difficile. Évidemment, tout ça est très compliqué pour les candidats aux législatives qui suivent. Mais les Français vont avoir une immense déception dans les semaines et les mois qui viennent. Les candidats de Jean-Luc Mélenchon sont pour moi des bonimenteurs. Je pense qu'à un moment, tout ça se paiera. Et je suis absolument convaincu que dans les mois et les années qui viennent, la droite républicaine, capable de défendre les Français, capable de ne pas raconter n'importe quoi et d'être fidèle aux valeurs de la République et à l'ordre républicain, aura sa place dans notre paysage politique.

Est ce que votre début de succès dans la première circonscription du Lot est lié au fait que la République en marche n'a pas alignée de candidat face à vous ?

Vous savez, au premier tour, j'ai fait 45,46 %. C'est un score tout à fait historique. Avec un marcheur en face, ça n'aurait rien changé ou pas grand chose. Le score est tout à fait écrasant et ça démontre qu'on est capable d'aller au delà des étiquettes politiques : c'est ma plus grande fierté. Je sais qu'il y a des Lotoise et des Lotois qui n'ont pas mes idées politiques qui m'ont fait confiance. Et je pense que la politique, c'est ça : être capable d'être fidèle à ses valeurs. J'ai toujours été fidèle à mes valeurs et à mes convictions. Je n'ai jamais pactisé avec les uns et les autres. Je n'ai jamais négocié et j'ai bossé et je pense que c'est ce qui fait clairement la différence. Je suis très satisfait de ce premier tour. Je dis aux électeurs qu'il y a un deuxième tour. Il ne faut pas lâcher la mobilisation et qu'aujourd'hui le choix, notamment face à la Nupes, c'est un choix des valeurs républicaines. Et j'appelle tous ceux qui croient aux valeurs républicaines, à l'ordre républicain, à se rassembler derrière les candidats de deuxième tour qui portent ces valeurs là.

La Nupes a fait face notamment à un socialiste dissident en la personne de Rémi Branco. Est-ce que vous pensez quand même avoir profité de la division de la gauche ?

Je veux bien que vous me cherchiez tout un tas de prétextes pour avoir ce score au premier tour. Mais je vous le redis, on est à 45,46 %. Je pense qu'on peut clairement dire que c'est mon implication et le message politique que nous avons adressé qui a fait largement la différence. C'est vrai que le candidat dont vous parlez a été très très largement soutenu, notamment par Carole Delga. Et ça n'a rien changé. Je dis donc au deuxième tour à tous les électeurs, y compris des candidats battus du premier tour, que s'ils croient aux valeurs de la République, s'ils ne veulent pas de l'extrémisme à l'Assemblée nationale, ils peuvent se rallier derrière nous.

Est-ce que votre parti donne une consigne de vote claire pour le second tour ?

Non. A chaque candidat de le faire dans chaque circonscription. Ce que je peux vous dire de mon point de vue, c'est qu'il faut absolument éviter que l'Assemblée nationale tombe entre les mains des extrémistes parce que les Français n'y gagneront pas. Si demain à l'Assemblée nationale, ce sont des extrémistes qui les représentent, je peux vous assurer qu'aucun de leurs problèmes ne sera véritablement réglé.

A l'Assemblée, vous aurez donc moins de députés. Mais vous pensez que vous aurez une position plus décisive, vous Les Républicains ?

A l'évidence, oui, puisque Emmanuel Macron n'aura pas de majorité absolue. C'est quasiment acquis aujourd'hui et donc il faudra qu'il travaille avec tout le monde, qu'il entende celles et ceux avec qui il n'a jusque là fait aucun projet commun. Moi, je ne me rallierai pas à Emmanuel Macron, je n'ai aucune raison de le faire. Et puis, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire depuis le début en restant fidèle à mes idées. En revanche, à chaque fois qu'il s'agira de faire avancer le pays, nous serons au rendez vous.