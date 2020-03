DEBAT - Les 10 candidats aux municipales à Metz face aux questions de France Bleu et France 3

Les 10 candidats au fauteuil de maire de Metz sont invités mercredi soir à débattre sur France 3 Lorraine, en partenariat avec France Bleu Lorraine. Le premier débat débutera à 21h05, le second une demi-heure plus tard. En effet, les candidats seront divisés en deux groupes de cinq. Le tirage au sort sera effectué une heure avant par un huissier de justice.

10 listes, un record à Metz

François Grosdidier (Les Républicains), liste Utile pour Metz

Xavier Bouvet (Europe Ecologie Les Verts), liste Unis pour Metz !

Françoise Grolet (Rassemblement National), liste Le bon sens pour Metz

Richard Lioger (La République en Marche - MoDem), liste Metz au cœur

Thomas Scuderi (divers gauche), liste Metz en confiance

Jean-Hugues Nyalendo (La France Insoumise), liste Metz commune libre

Béatrice Agamennone (Divers Centre), liste Énergies pour Metz

Jérémy Aldrin (Agir), liste Agir pour Metz

Emmanuel Lebeau (Divers Droite), liste Intensément Metz

Mario Rinaldi (Lutte Ouvrière), liste Faire entendre le camp des travailleurs

Les chantiers, les enjeux

La succession de Dominique Gros (le maire socialiste ne se représente pas après deux mandats) est âprement disputée. Mais ce large choix de 10 listes fera-t-il sortir de chez eux les nombreux abstentionnistes ? Ils étaient 50% au 1er tour en 2014.

Des choix importants s'annoncent pour la ville de Metz et sa métropole. Faut-il construire une 3e ligne de Mettis ? Faut-ils rendre les bus en partie gratuits comme le proposent certains candidats, notamment pour les jeunes ?

Et puis, après avoir bâti un nouveau quartier derrière la gare, celui de l'amphithéâtre avec son centre commercial Muse et le centre des congrès, est-il intéressant de lancer d'autres projets de cette envergure ? Ou alors, est-ce préférable de privilégier le développement d'une ville plus arborée, plus végétale ? Sachant que quasiment tout le monde se présente aujourd'hui comme écolo.

Vue de Metz de la grande roue au moment du marché de noël. © Radio France - François Pelleray

On conserve l’école le mercredi matin ?

Qui encore détient la meilleure recette pour entretenir l'image de "Metz la commerçante" alors que l'historique magasin C&A au cœur de la rue Serpenoise vient de baisser le rideau, et que de grandes cellules se sont vidées à Muse ?

Enfin, Metz reste un des derniers grands bastions qui défend la semaine d'école de 4 jours et demi. Décider du rythme scolaire, c'est guider en partie le quotidien des familles. A qui confier ces responsabilités ? Faites votre choix.