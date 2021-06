Départementales 2021 : dans le canton Châteauroux 1, la continuité ou le coup de balai

Le maire de Déols est serein. Marc Fleuret est le dauphin désigné du président sortant du conseil départemental de l'Indre, Serge Descout, qui ne se représente pas. Dans son canton, Châteauroux 1, en binôme avec Florence Petipez, il fait campagne en vantant le bilan de la majorité de droite, en place depuis le milieu des années 80, et en promettant la continuité : "Nous continuerons à investir pour nos routes, nos collèges, nos EHPAD, à hauteur de 100 millions d'euros par an. Nous augmenterons de 10% notre soutien aux associations et nous développerons les circuits courts dans nos cantines". S'il est élu et s'il accède à la présidence du département, Marc Fleuret indique qu'il quittera sa fonction de maire mais continuera à siéger au conseil municipal de Déols.

RSA jeunes et cantines gratuites

Face à lui, Antoine Léaument appelle à "un coup de balai". Le jeune homme, en charge de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, candidat aux côtés de la communiste Brigitte Nicolas-Rabottin, s'en prend à la majorité sortante : "La droite est au pouvoir depuis 1985 et on voit à quoi ressemble notre département : les gens s'en vont, on perd des emplois, les jeunes n'ont pas de solutions. La majorité, elle a surtout été capable de faire des routes." Son credo, c'est le social. Il propose notamment la création d'un RSA jeunes (une allocation qui serait destinée aux 18-25 ans aujourd'hui exclus du Revenu de Solidarité Active) et la gratuité de la cantine dans les collèges.

Daniel Pertin représente le Rassemblement National dans ce canton © Radio France - Sarah Tuchscherer

Dernier binôme en lice, celui du Rassemblement National, Jacqueline Asselin et Daniel Pertin. Ce dernier est quasiment un novice en matière de campagne. Militant d'extrême-droite depuis 1974, il n'avait jusqu'ici jamais osé porter les couleurs de son parti à une élection. Sa priorité ? "Il y en a plusieurs, répond-il. Savoir où va l'argent du département et la sécurité". La sécurité ne relève pas des départements, d'ailleurs quand on interroge le candidat sur ce qui pourrait être fait dans ce domaine, il reste très vague. Il finit par dire : "Honnêtement, je me présente pour que les gens qui veulent du changement aient un représentant dans le canton". En 2015, l'extrême-droite avait été battue au second tour en recueillant 24% des voix contre 76% à la droite.