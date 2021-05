Départementales 2021 : qui sont les candidats en Haute-Vienne ?

Les 20 et 27 juin prochain, les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir les membres de leur conseil départemental. Découvrez les candidats en lice dans les 21 cantons haut-viennois.

Alors que le premier tour des élections départementales se tiendra le 20 juin prochain, la préfecture de la Haute-Vienne a validé les candidatures déposées. 78 binômes pour les 21 cantons dans le département. Découvrez les candidats.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Canton d'Aixe-sur-Vienne

MARIET Rébecca - ROUSSE Christophe (RN)

DU BOUCHERON Jean - RUIZ Marie-Pervenche (DVD)

ACHARD Sylvie - BARRY Philippe (UGE)

Canton d'Ambazac

FREYCHET Albin - ROTILY Sandrine (RN)

AUZEMERY Alain - LARDY Brigitte (SOC)

DUGÉNY Rodolphe - MARCANDELLA Sandrine (UGE)

EDME Gilles - GAVINET Claire (UGE)

Canton de Bellac

BLONDEAU Hugues - RAYNAUD Fabienne-Martine (DVG)

MARCOUX-LESTIEUX Patricia - VEYRIRAS Stéphane (UG)

MOREAU Pierre-Charles - RIFFAUD Samia (DVD)

DUTERTRE Philippe - GÉRARD Nathalie (RN)

Canton de Chateauponsac

RUMEAU Gérard - WILLEMS Marie-Paule (DVD)

MINGUET Sabrina - WILLY Jonathan (RN)

JOUANNY Alain - SELLÈS Amandine (DVG)

Canton de Condat-sur-Vienne

MORIZIO Annick - NOUHAUD Jean-Louis (SOC)

BERTHIER Isabelle - PASDELOUP Pierre (RN)

BORRAS Christian - CAMPION Sylvie (FI)

ARICO Christelle - ENGUEHARD Cédric (DVC)

Canton de Couzeix

ARNOULT Marie-Claire - LAFONT Aurélien (RN)

PASTUREAU Jean-Claude - TRICARD Béatrice (UCG)

CAUZZI Nadège - HAY Nicolas (ECO)

LENFANT Julie - RIGOUT Jean-Yves (UG)

LARCHER Sébastien - MANUS Lydie (DVC)

Canton d'Eymoutiers

DEBROSSE Alain - PONS-DE LAUNAY Emilie (DVD)

LHOMME LEOMENT Jacqueline - MALET Patrick (UG)

BÉNÉTREAU Thérèse - GATET Adrien (DVG)

Canton de Limoges 1

LAVAUD Charlotte - SOUS Cédric (ECO)

GUILHAT-BARRET - OSTROWSKI Stéphane (UG)

AUTHIAT Stéphane - MÉZILLE Nathalie (LR)

FATIMI Fatima - HANUS Christian (DVC)

Canton de Limoges 2

LEFORT Pierre - REBEYROLE Patricia (DIV)

ESCURE Fabrice - TLEMSANI Chérifa (SOC)

BERGER Thierry - BREUIL Jackie (DVH)

KESSAB Nassima - MATHIEU Hugues (DVG)

Canton de Limoges 3

FERRIERE Nadine - MAZEAU Damien (UGE)

DESTRUHAUT Stéphane - ROTZLER Sandrine (SOC)

DIAWARA Omar - LASKAR Muriel (UCG)

CLUZEAUD Eric - LECOMTE Nathalie (UG)

Canton de Limoges 4

DE FERLUC Marie - MOULINOT Eric (DIV)

AMROUCHE Yasin - LOPEZ Bernadette (DVG)

LALOGE Marlène - PIRONNEAU Pascal (UG)

GÉDOUX Christiane - LOUIC Cyril (RN)

Canton de Limoges 5

DUREPAIRE Agnès - VAUZELLE Grégory (RN)

BAUDRY Thierry - MAILLE Chantal (UG)

BARON Bruno - BELEZY Géraldine (LR)

GERAUDIE Ludovic - PAULET Valérie (UG)

VILLERBU Soazig - VOLONDAT Cyrille (UGE)

Canton de Limoges 6

FAURY Jean-Sébastien - RUSSO Candy (DVG)

BANCAUD Bruno - RENARD-GIBAUD Karine (DVG)

CUBERTAFOND Michel - GENTIL Sarah (LR)

DEBAT Quentin - ROCHET Delphine (ECO)

Canton Limoges 7

RIVET Nadine - VIROULAUD Rémy (UCD)

LAROUQUIE Franck - PUYMÉRAIL Frédérique (UG)

BOURDEAU Cécile - MIGUEL Thierry (UG)

ROGER Annie - SALLEN Guy (UGE)

Canton de Limoges 8

BATISSOU Romain - PAGO Corinne (SOC)

BARRERA Emmanuelle - DUVERGER Jacques (RN)

BOST Jean-Marie - DEBOURG Isabelle (DVD)

ABEL Marie - GENDARME Daniel (UGE)

Canton de Limoges 9

BÉGOUT Gilles - YILDIRIM Gülsen (UG)

GRANDJEAN Jacques - NAJIM Nezha (UC)

Canton de Panazol

CASTRO Monica - JARRY Laurent (ECO)

CHASSAIN Gaston - MILLON Valérie (UG)

BUSSIÈRE Pascal - NEGRIER Isabelle (DVC)

Canton de Rochechouart

OLIVIER Dorothée - PATAUD Jean-Pierre (DVG)

MALGOIRE Brigitte - VIVIN Philippe (RN)

ALMOSTER RODRIGUES Anne-Marie - RAYMONDAUD Yves (SOC)

LANNETTE Vanessa - VERNE Jean-Philippe (DVD)

Canton de Saint-Junien

CLAVEL Jean-Claude - LOEDEL Marie-Renée (RN)

COLTEL Line - DAUVERGNE Frédéric (ECO)

ALLARD Pierre - TUYERAS Sylvie (UG)

Canton de Saint-Léonard-de-Noblat

PAGÈS Carole - VALIÈRE-VIALEIX Jean (UCD)

MORANGE Nicole - SOULAT David (RN)

AUPETIT-BERTHELEMOT Christelle - LEBLOIS Jean-Claude (UG)

Canton de Saint-Yrieix-la-Perche