Départementales dans les Vosges : candidats et enjeux

Ils sont 57 binômes à se présenter pour tenter de décrocher un siège lors des élections départementales des 20 et 27 juin prochain. Le département des Vosges qui comporte 17 cantons est détenu par la droite depuis la seconde guerre mondiale.

Les candidats

La liste complète des candidats est à retrouver sur le site de la préfecture. Elle est aussi à consulter ici.

Bruyères

1. M. GRENOT Kévin et Mme PELTIER Michèle (DVD)

2. Mme KOEPFERT Sabrina et M. SIMON Jean-René (RN)

3. Mme POIRAT Bernadette et M. TARANTOLA Christian (UG)

4. M. BERNARD Adrien et Mme STEPHANN Ghislaine (COM)

5. M. AUBRY Fabrice et Mme LARCHER Françoise (DVD)

Charmes

1. M. COLIN Robert et Mme ROLANDI Marina (UD)

2. Mme JABRIN Jocelyne et M. PERRY Stéphane (RN)

3. Mme DAVILLER Dominique et M. POYARD Pierre-Olivier (COM)

4. Mme FLEURENTIN Karine et M. GROSSE-CRUCIANI Jordan (DVC)

5. Mme BOULLIAT Martine et M. JACOTÉ Eric (DVD)

Darney

1. M. ALEXANDRE Christophe et Mme HATRI Sophie (RN)

2. M. ROUSSEL Alain et Mme THIÉBAUT-GAUDÉ Carole (DVC)

Epinal-1

1. M. FRANÇOIS Pierre et Mme MAPHANAO Niphaphon (RN)

2. Mme LAGNEAUX Isabelle et M. PISIAS Francis (UG)

3. Mme JEANDEL-JEANPIERRE Ghislaine et M. VILLEMIN Yannick (UD)

Epinal-2

1. Mme MANGIN Anne-Sophie et M. PERRIN Julien (UGE)

2. Mme BÉGEL Régine et M. JOURDAIN Benoît (DVD)

3. Mme GARRIGUES Tiffany et M. GIROT Johan (RN)

Gérardmer

1. M. POIROT Gilbert et Mme VALENTIN Jacqueline (DVG)

2. M. LAURENT Gilles et Mme VAIVRE Sophie (RN)

3. Mme LEGLOIS Régine et M. MICHEL Pierre (COM)

4. M. GION Thomas et Mme KLIPFEL Elisabeth (DVD)

Golbey

1. Mme MARQUAIRE Dominique et M. VIRY Stéphane (UD)

2. Mme ANDRE Corine et M. ZEGHMOULI Camille (DVC)

3. Mme REVIRE Angélique et M. ROLLOT Philippe (RN)

4. M. MARTIN Alexis et Mme PASQUINI Sylvie (UG)

La Bresse

1. Mme CLEMENT Marie-Josèphe et M. GRANDEMANGE Erik (DVG)

2. Mme CONSIGNY Juliette et M. TALAMONA Denis (RN)

3. M. MATHIEU Jérôme et Mme VANSON Brigitte (LR)

Le Thillot

1. Mme LOUIS Catherine et M. PEDUZZI Dominique (DVD)

2. M. MOONS Laurent et Mme PANOT Marie-Christine (RN)

Le Val-d'Ajol

1. Mme CLAUDIC Delphine et M. HUMBERT Sébastien (RN)

2. Mme FRIEH Anne et M. ZIRGEL Félix (DIV)

3. Mme MARCOT Véronique et M. VINCENT Thomas (DVD)

Mirecourt

1. Mme BABOUHOT Nathalie et M. SAUVAGE Guy (LR)

2. Mme DEMANGE Laura et M. MACAGNINO Bruno (RN)

3. Mme BAZIN Julie et M. LOPEZ Pascal (COM)

Neufchâteau

1. M. BUSOLINI Stéphane et Mme VOYEN Audrey (COM)

2. M. BURGER Emmanuel et Mme HANS Géraldine (RN)

3. Mme HUMBERT Dominique et M. LECLERC Simon (UD)

4. M. SIMONIN Jean et Mme WILLEMIN Jenny (UCD)

Raon-l'Etape

1. Mme ANTOINE Cindy et M. MOUREY Geoffrey (RN)

2. M. PIERRAT Benoît et Mme PIERREL Roseline (DVC)

3. Mme BLAISE Sandra et M. RICHARD Jean-Jacques (COM)

Remiremont

1. Mme JANKOWSKI Valérie et M. VANNSON François (LR)

2. M. CHOLEZ Dominique et Mme MOUGENEL DEVAUX Marie Dominique (FI)

3. M. FRESSE Benjamin et Mme PATRIS Thérèse (RN)

Saint-Dié-des-Vosges-1

1. Mme BALLET France et M. MARTIN Steven (FI)

2. Mme DELON Jocelyne et M. DUMET Alain (RN)

3. Mme BOURDON Claude et M. MATHIS William (DVD)

Saint-Dié-des-Vosges-2

1. M. DEMANGE Stéphane et Mme PRIVAT MATTIONI Caroline (DVD)

2. M. MARIN Yohann et Mme TALAMONA Pascale (RN)

3. Mme BRALLET Pascale et M. LIRON Jean-Marie (COM)

4. Mme BENOIT Marie-Laure et M. CHAMBROT Lionel (ECO)

Vittel

1. Mme PATARD Sandrine et M. PERRY Franck (DVD)

2. M. FRANQUEVILLE Christian et Mme VIANNEZ-CLAUDEL Frédérique (DVG)

3. M. LAMY Ghislain et Mme WECHTER Céline (RN)

Les enjeux

L'enjeu, ce n'est pas de savoir si le département va basculer, puisqu'il est majoritairement à droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit de savoir si la gauche va résister dans les deux cantons qu'elle détient.

Pour ce scrutin, à gauche, le parti communiste a passé alliance dans 12 cantons avec La France Insoumise et Europe-Ecologie-Les-Verts en fixant comme priorités le social et les solidarités bousculés par la crise sanitaire.

La droite, elle, veut conforter sa place. Elle détient 30 des 34 sièges de l'assemblée départementale. Le président sortant, François Vannson, des Républicains est candidat à sa réélection.

En 2015, le Front national s'était classé en deuxième position mais n'a obtenu aucun siège à l'arrivée. Sébastien Humbert, responsable départemental du Rassemblement national, est persuadé que son parti fera mieux cette année.

Les résultats de 2015

En 2015, la droite s'était imposée dans 13 des 15 cantons. Les deux autres sont détenus par la gauche.