Départementales en Corrèze : découvrez les binômes du second tour

En Corrèze, les électeurs de 16 cantons sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections départementales. Dans le département, taux d'abstention dimanche dernier était de 57,87%. Trois binômes ont été élus. Ce dimanche, 32 binômes sont donc en lice, deux par canton.

*Les sigles des partis et alliances politiques : COM : Parti communiste - DIV : Divers - DVC : Divers Centre - DVD : Divers Droite - DVG : Divers Gauche - ECO : Ecologistes - EXD : Extrême-droite - EXG : Extrême-gauche - FI : France Insoumise - LR : Les Républicains - REM : la République en marche - RN : Rassemblement national - SOC : Parti Socialiste - UC : Union du Centre - UCD : Union du Centre de de la Droite - UG : Union de la Gauche - UGE : Union de la Gauche et des Écologistes.

Canton d'Allassac

Lenfant Michel - Reliat Michèle (SOC)

Buisson Patricia - Marsaleix Didier (DVD)

Canton d'Argentat-sur-Dordogne

Duchamp Sébastien - Troya Sonia (SOC)

Dumas Pau-Audubert Laurence - Leygnac Jean-Claude (UD)

Canton de Brive 1

Drunet Emilie - Lachaud Cédric (SOC)

Lescure Philippe - Taurisson Valérie (UD)

Canton de Brive 2

Dos Santos Joachim - Veau-Lachaud Denise (UG)

Bounie Julien - Chirac Claude (UD)

Canton de Brive 3

Maurin Sandrine - Soler Gérard (UD)

Benhattab-Celerier Amandine - Blavignac Christophe (UG)

Canton de Brive 4

Cassagnes Fabienne - Roche Paul (UG)

Bartout Audrey - Peyret Franck (DVD)

Canton de Haute-Dordogne

Vidal Marie-Laure - Ziolo Eric (UD)

Gruat Xavier - Miermont Dominique (DIV)

Canton de Malemort

Darthou Laurent - Meunier Frédérique (UD)

Audard Paul - Buisson Agnès (RN)

Canton du Plateau de Millevaches

Cornelissen Jacqueline - Petit Christophe (UD)

Beynel Liliane - Brugere Philippe (DVG)

Canton de Saint-Pantaléon-de-Larche

Haag Nicolas - Lecigne Catherine (UG)

Chambon Sophie - Delpech Jean-Jacques (DVD)

Canton de Sainte-Fortunade

Deveix Francis - Dupin-de-Beyssat Martine (DVD)

Monteil Anthony - Vallée Stéphanie (DVG)

Canton de Seilhac-Monédières

Lauga Jean-Jacques - Rome Hélène (DVD)

Bellouin Eric - Dessine Betty (DVG)

Tulle

Combes Bernard - Taysse Annick (SOC)

Geneix Micheline - Roche Jean-François (DVD)

Canton d'Ussel

Gibouret Thierry - Rebuzzi Isabelle (DVG)

Arfeuillère Christophe - Padilla-Ratelade Marilou (DVD)

Canton d'Uzerche

Chauffour-Robinet Rosine - Comby Francis (UD)

Betancourt-Deloger Marisol - Grador Jean-Paul (COM)

Canton de l'Yssandonnais