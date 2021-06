Départementales en Corrèze : les sortants cartonnent mais buttent contre l'abstention

Prime au sortant et abstention qui joue les troubles fêtes. Voilà comment on peut résumer le scrutin départemental en Corrèze où trois cantons seulement, le Midi corrézien, Naves et Égletons ont retrouvé des conseillers départementaux dès ce premier tour.

Il fallait faire plus qu'un gros score hier soir pour passer dès le premier tour. Il fallait aussi avoir 25 % des inscrits et avec une abstention record de près de 60 % c'était un peu mission impossible. Ce mauvais tour il sont nombreux à y avoir eu droit en Corrèze comme la paire Francis Comby et Rosine Chauffour Robinet à Uzerche ou même Claude Chirac qui, associée à Julien Bounie, avec 58,4 % des suffrages ne gagne pas dès le 1er tour le canton de Brive 2.

Des exceptions

Et pourtant beaucoup de binômes de candidats ont obtenu des scores très élevés ce dimanche car les sortants des cantons corréziens avaient vraiment le vent en poupe, comme Bernard Combes et Annick Taysse à Tulle ou Christophe Petit sur le plateau de Millevaches. A part quelques rares exceptions, certaines attendues et espérées comme dans l'Yssandonnais que la droite pourrait ravir à la gauche dimanche prochain. A l'inverse la prime au sortant permet par exemple à Jean-Claude Leygnac et Laurence Dumas Pau-Audubert d'espérer contre toute attente garder leur fauteuil du canton d'Argentat. A moins que l'abstention réserve un nouveau mauvais tour dimanche prochain