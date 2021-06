46 binômes s'affronteront au second tour des élections départementales en Meurthe-et-Moselle le 27 juin prochain. Pas de triangulaire et si la gauche semble sortir renforcée du premier tour, la droite peut encore gagner le département.

Départementales en Meurthe-et-Moselle : candidats et enjeux du second tour

Ils sont 46 binômes à s'affronter au second tour des élections départementales en Meurthe-et-Moselle le 27 juin, pour 23 cantons à distribuer. Il n'y aura pas de triangulaire à l'issue du premier tour mais des duels partout. L'enjeu est de savoir si la gauche, à la tête du département depuis 1998 va conserver sa majorité à l'issue du second tour.

La carte des résultats du premier tour

Les candidats

Baccarat

Michel Marchal et Valérie Payeur (UDC) Lucien Lejal et Françoise Pelgrin (RN)

Entre Seille et Meurthe

Catherine Boursier et Antony Caps (UGE) Sébastien Biston et Cyrielle Hassler (RN)

Grand Couronné

Jean-Pierre Dessein et Catherine Krier (UDC) Marie-Christine Bastien et Zyede Ben Ismail (UGE)

Jarny

Caroline Fiat et Jacky Zanardo (UGE) Anne Fricquegnon et Luigi Mucci (RN)

Jarville-la-Malgrange

Philippe Kowalski et Stéphanie Miroult (UGE) Luc Binsinger et Sabine Lemaire-Assfeld (UDC)

Laxou

Nathalie Engel et Laurent Garcia (UDC) Pierre Baumann et Valérie Beausert-Leick

Longwy

Gérard Didelot et Muriel Ferraro (UDC) Sylvie Balon et Vincent Hamen (UGE)

Lunéville-1

Marie-Neige Houchard et Thibault Valois (UGE) Alexandra Hugo-Cambou et Christopher Varin (UDC)

Lunéville-2

Thibault Bazin et Anne Lassus (UDC) Evelyne Mathis et Christophe Sonrel (UGE)

Meine au Saintois

Denis Kieffer et Barbara Thirion (UGE) Cinthya Henon et Jérôme Klein (UDC)

Mont-Saint-Martin

Serge de Carli et Monique Poplineau (UGE) Eric Gillardin et Karine Lefebvre (UDC)

Nancy-1

Marie Al Kattani et Sylvain Mariette (UGE) Matthieu Dap et Sophie Mayeux (UDC)

Nancy-2

Carina-Anne Hadrie et Olivier Rouyer (UDC) Chaynesse Khirouni et Anthony Perrin (UGE)

Nancy-3

Lionel Adam et Silvana Silvani (UGE) Jean-François Gabriel et Prisca Millet (UDC)

Neuves-Maisons

Anthony Bellorini et Nathalie Grandbarbe (RN) Audrey Bardot-Normand et Pascal Schneider (UGE)

Nord-Toulois

Corinne Lalance et Jean Loctin (UDC) Denis Fourrière et Chantal Jarrousse (UGE)

Pays de Briey

André Corzani et Rosemary Lupo (UGE) Remy Halftermeyer et Anaïs Mangeon (RN)

Pont-à-Mousson

Marlène Curina Prillieux et Stéphane Pizelle (UDC) Jennifer Barreau et Bernard Bertelle (UGE)

Saint-Max

Eric Pensalfini et Sylvaine Scaglia (UDC) Nadine Cadet et Grégoire Ruhland (UGE)

Toul

Emilien Martin-Triffandier et Michèle Pilot (UGE) Anthony Boulogne et Muriel Di Rezze (RN)

Val de Lorraine Sud

Olivier Maillot et Caroline Muller (RN) Marie-José Amat et Séverin Lamotte (UGE)

Vandoeuvre-lès-Nancy

Marc Saint-Denis et Sandrine Thomas (UDC) Sylvie Crunchant-Duval et Stéphane Hablot (UGE)

Villerupt

Marie Crunchant et Jonathan Meyer (RN) Annie Silvestri et Bruno Trombini (UGE)

Les enjeux

Tout est encore ouvert avant ce second tour, surtout au vu de la très faible participation du premier tour (29,75%) même si avec une première place dans 17 cantons sur 23, l'union de la gauche et des écologistes semble placée pour conserver la majorité au département et pourrait même l'accentuer.

Pour autant, l'union de la droite et du centre n'a pas l'intention de lâcher et avec une présence au second tour dans 16 cantons sur 23, l'opposition emmenée par Luc Binsinger à Jarville peut encore inverser la tendance. Le Rassemblement national, encore en lice dans huit cantons semble nettement distancée et a, à priori, peu de chances de gagner des sièges. Que feront les électeurs du RN dans les cantons où le parti de Marine Le Pen n'est plus présent ? Ce sera l'une des interrogations du scrutin de ce 27 juin.

