Dernières heures pour s'inscrire sur les listes électorales dans le Nord et le Pas-de-Calais

Si vous n'êtes plus inscrit sur les listes électorales de votre commune, il vous reste quelques heures pour le faire si vous souhaitez voter pour les prochaines élections départementales et régionales dans le Nord et le Pas-de-Calais. La démarche peut s'effectuer en mairie ou en ligne.