Des bulletins RN glissés par erreur dans les enveloppes envoyées aux électeurs en Corrèze

Le prestataire chargé d'envoyer les bulletins de vote et professions de foi du second tour des élections départementales aux électeurs de la Corrèze s'est trompé. Il a glissé dans les enveloppes des bulletins du Rassemblement National pourtant éliminé dans tous les cantons sauf un.

Des erreurs dans les professions de foi en Corrèze. La préfecture dans un communiqué signale que le prestataire chargé de l’envoi des bulletins de vote et professions de foi électorales a glissé par erreur des bulletins RN dans les enveloppes du second tour des élections départementales envoyées au domicile des électeurs. Or, ce parti sera présent dans un seul canton à ce second tour, celui de Malemort. Les bons bulletins et professions de foi sont en cours d’acheminement. La préfecture rappelle de bien vérifier les bulletins valides avant de les glisser dans l’urne.