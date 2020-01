Un divorce intercommunal dans le Calvados : Saline a disparu le 31 décembre 2020 à minuit pour un retour à la case départ. Troarn et de Sannerville sont redevenues indépendantes. En attendant les élections en mars, elles sont administrées par des délégations spéciales nommées par le préfet.

Des délégations spéciales pour gérer les affaires courantes à Troarn et Sannerville dans le Calvados

Les deux communes de Troarn et Sannerville sont officiellement séparées depuis le 1er janvier 2020.

Sannerville, Saline, France

C'est l'un des rares échecs d'intercommunalité en France. Dans le Calvados à l'Est de Caen, Troarn et Sannerville se sont officiellement séparées en ce 1er janvier 2020. L'expérience de la commune nouvelle de Saline créée le 1er janvier 2017 a tourné court, après trois ans de dissensions. Les habitants ont choisi de reprendre leur "indépendance" et sont du coup administrés par des délégations spéciales en attendant les élections municipales en mars prochain.

Les communes de Troarn et Sannerville sous tutelle de la préfecture

Ces délégations sont composées de trois membres désignés par le préfet. Il ne s'agit pas d'élus, mais d'anciens hauts fonctionnaires qui n'ont aucun lien avec les deux communes. Ce jeudi, ces deux délégations ont officiellement installé leurs président-e-s, Patrick Lettin à Troarn et Marie-Claude Kugelmann à Sannerville. Cette dernière avait fait partie de la délégation qui avait administré Cabourg après l'élection annulée en février 2015.

Gérer les affaires courantes, et notamment les urgences

Tous deux vont faire office de "maire" entre guillemet jusqu'aux prochaines élections avec un pouvoir limité à la gestion des affaires courantes. "Il n'est pas question par exemple de décider de construire un gymnase ou une salle des fêtes, explique Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture du Calvados. Leur pouvoir est lié à l'exécution des mesures conservatoires, à la continuité des services publics et aux urgences".

Et une urgence justement, il y en a une à Sannerville. Après l'incendie qui a détruit huit logements le soir du nouvel an. Les habitants sinistrés ont dans un premier temps trouvé des solutions provisoires chez des proches ou des amis. La nouvelle délégation spéciale qui administre Sannerville leur cherche à présent des solutions pérennes. Quatre familles ont été reçues ce jeudi en mairie.

Le préfet a également réparti par arrêté les effectifs des employés municipaux entre les deux communes.