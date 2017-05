Des habitants de l’Yonne radiés des listes électorales déposent des recours devant la justice

Des dizaines d’Icaunais ont été privés de premier tour et risquent fort de ne pas pouvoir voter au second tour de l’élection présidentielle. Ils ont été radiés des listes électorales après un déménagement non signalé. Et la pilule est souvent amère.

15.000 à Strasbourg, 7.000 à Nice... Au total, ils sont 738.000 Français, selon l'INSEE (l’Institut national de la statistique et des études économiques), à avoir été radiés des listes électorales.

C’est un processus habituel, dans les communes. En général, ces radiations interviennent après un décès, une décision de justice, ou plus généralement après un déménagement.

A Auxerre, 500 personnes ont été radiés des registres, sur un total de 22 000 électeurs. C’est le cas de Marie, très surprise de ne pas figurer sur les listes, le 23 avril dernier. "Je suis en colère, parce que voter c’est un droit. Le seul cas ou on ne puisse pas voter, c’est quand on est déchu de ses droits civiques, ce qui n’est pas mon cas. C’est juste un déménagement !". Marie est très déçue, elle tenait absolument à voter pour la présidentielle et pour les législatives.

Il n’y a pas que certains hommes politiques qui ont de la phobie administrative ! Il y a aussi les électeurs - Christian Sautier, directeur de la communication à la mairie d'Auxerre

Et pourtant, ces électeurs contrariés ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes explique Christian Sautier, directeur de la communication à la mairie d'Auxerre : "Il n’y a pas que certains hommes politiques qui ont de la phobie administrative ! Il y a aussi les électeurs, qui oublient qu’il y a un certain nombre de formalités à remplir pour pouvoir voter. Notamment lorsqu’ils ont déménagé, il faut se réinscrire sur les listes de leurs nouvelles communes."

De nombreuses personnes concernées ont déposé un recours devant le tribunal d’Instance d’Auxerre et espère pouvoir voter dimanche. Mais il n’y a que peu d’espoir. Ils auraient dû signaler leur changement d’adresse en mairie avant le 31 décembre 2016.