Des militants LFI à la rencontre des Poitevins pour les aider à s'inscrire sur les listes électorales

Plusieurs militants de la France Insoumise de la Vienne sont allés, ce samedi 26 février 2022, à la rencontre des Poitevins, quartier Bel Air à Poitiers, pour les aider à régulariser leurs situations sur les listes électorales. Un travail "nécessaire pour la démocratie", selon l'un des militants. Sur place, les Poitevins ont la possibilité de s'assurer qu'ils sont bien inscrits ou bien que les changements d'adresse ont été pris en compte.

Ces militants aident les citoyens afin d'éviter que l'abstention soit la plus faible lors de l'élection présidentielle de 2022 © Radio France - Valentin PLAT

"On doit faire du cas par cas", explique Jason Valente, militant Insoumis dans la Vienne. "Dans certains cas, les adresses ne sont plus à jour, parfois les Poitevins ne sont pas inscrits", affirme le militant. La fin des inscriptions sur les listes électorales se termine, sur internet le mercredi 2 mars 2022, mais il sera possible de s'inscrire en mairie jusqu'au 4 mars 2022.