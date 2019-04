Deux-Sèvres : Delphine Batho présente la liste "Urgence écologie" pour les élections européennes

Deux-Sèvres, France

Ils s'appellent entre eux "les urgentistes". Et pas parce que certains sont des professionnels de santé. Mais parce qu'ils s'inquiètent de la situation climatique de la planète. La liste "Urgence écologie" pour les élections européennes du 26 mai a été présentée par Delphine Batho. La députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Ecologie y figure en 78e position. Une place symbolique, elle n'est pas éligible. Un autre deux-sévrien est 31e sur cette liste conduite par le philosophe Dominique Bourg : Olivier Cubaud, adjoint au maire du Tallud, près de Parthenay.

C'est un effondrement du vivant"

"Le premier élément de cette campagne est de dire la vérité sur l’accélération de la destruction de la biodiversité. C'est une hécatombe, la nature est en train de mourir", lâche Delphine Batho. L'élue évoque "les 90% de poissons en moins dans les océans, les 80% des insectes détruits, les 30% des oiseaux des champs qu'on n'a plus. Et ce ne sont pas des prévisions pour plus tard, c'est aujourd'hui !". Delphine Batho cite aussi les conséquences sur la santé humaine. Par exemple, "une femme sur dix souffre d'endométriose, une maladie qui fait énormément souffrir et qui est directement liée aux perturbateurs endocriniens".

Il faut y mettre un coup d'arrêt"

La liste "Urgence écologie" compte 19 membres de Génération Ecologie sur les 79 candidats. Elle est aussi composée de scientifiques, d'une syndicaliste CFDT, d'une étudiante de 23 ans visage du manifeste étudiant pour le climat, d'agriculteurs engagés pour l'environnement... Une liste qui se veut au-delà des partis. "On est pas un parti supplémentaire de tel ou tel bord du paysage politique. Le propos c'est de dire que maintenant la question qui est centrale c'est l'écologie", insiste Delphine Batho.