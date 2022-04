Dijon : "ce n'est pas une défaite" disent les militants RN de Côte-d'Or

Une douche froide, une de plus pour les militants et sympathisants RN réunis ce dimanche soir à Dijon. Le résultat n'est cependant pas vécu comme une "défaite". Ils nous disent ici pourquoi :

"Marine, Marine, Marine !" Face à un écran géant, quelques secondes avant 20 heures, la quarantaine de militants et sympathisants RN réunis dans un hôtel-restaurant proche du palais des Congrès de Dijon fait mine encore d'y croire. Le premier résultat qui s'affiche (58,2% de voix pour Emmanuel Macron) soulève une acclamation de colère et de dépit. Pas de larmes, ni de cris par la suite, mais l'effet d'une douche froide et une grosse amertume.

Macron, ça me fait peur" -Lucie, 20ans

"Je suis très déçue" assure Lucie, 20 ans qui vote pour sa première élection présidentielle. Elle vient de Gevrey-Chambertin avec son ami Sébastien, et ce qui la surprend le plus, c'est le score du président ré-élu. "J'ai peur pour l'avenir , parce qu'on a bien vu avec Macron comment les mouvements et les manifestations sont réprimés. J'ai peur aussi pour nos hôpitaux, pour le manque de personnel soignant. Et puis pour notre sécurité avec l'immigration, l'islamisme, vraiment ça fait peur. Après les français ne devront pas se plaindre, ils ont voté à 58% pour lui !" regrette-elle.

Lucie et Sébastien, jeunes électeurs du RN et "déterminés à continuer." © Radio France - Olivier Estran

Marine Le Pen récolte 42,73% des voix en Côte-d'Or. Un score similaire à celui effectué au niveau national. Emmanuel Macron arrive en tête dans 4 circonscriptions sur 5 en Côte d'Or. Seule la 4°,celle de Montbard et de Chatillon-sur-Seine a voté à 52% pour le RN. Le parti d'extrême-droite progresse, mais une nouvelle fois n'arrive pas à séduire la majorité. Surtout ne parlez pas d'un effet plafond de verre à Alain, soutien des Gilets Jaunes. "Quel plafond de verre ? Vous allez voir ce plafond, il va voler en éclats car avec Macron nous aurons la guerre. Regardez Le Drian qui se pavane à la télé. Depuis 2014, on vend des armes à l'Ukraine" assure-t-il. "Je ne comprends pas ce résultat. Les gens ne sont pas assez pauvres en France ? Ils verront quand ils auront la guerre !"

Les militants à l'heure des résultats © Radio France - Olivier Estran

Je retourne coller et tracter bien volontiers"- Jeremy, 26 ans

Sur l'écran Marine Le Pen prend la parole, applaudie par ses militants de Côte-d'Or. Rapidement la présidente du RN engage ses troupes à se lancer dans la "bataille des législatives". Message reçu 5 sur 5 par Jérémy Dameron, aide-soignant au CHU de Dijon qui a passé la campagne à tracter sur les marchés. "On va y retourner sans problèmes" promet-il. "Dès que mon parti m'en donne l'autorisation, j'y vais bien volontiers. Notre candidate progresse. On va coller, on va tracter. On ne lâchera rien, jamais !"

Jeremy Dameron n'est pas prêt de lâcher son badge, et va continuer à tracter © Radio France - Olivier Estran

On va se tourner vers les gens qui ont le moins" - Jean-Marc Ponelle, militant en Côte-d'Or

"C'est une défaite triste, mais c'est une défaite honorable" assure Jean-Marc Ponelle, candidat aux élections départementales l'an dernier à Fontaine-les-Dijon. "Par rapport à 2017, on fait 7 points de plus. En Côte-d'Or, les circonscriptions qui ont le plus voté RN sont les circonscriptions rurales. Les citoyens qui se sentent perdus, abandonnés par le pouvoir central et sur lesquels Emmanuel Macron ne s'est jamais penché. Ces gens seront évidemment touchés aujourd'hui de plein fouet par l'augmentation du prix de l'essence, du gaz, du coût de la vie, car évidemment la guerre en Ukraine et l'inflation ne vont pas s'arrêter. C'est plutôt vers les gens qui ont le moins que l'on va se tourner, pas vers les gens qui ont le plus et qui n'ont besoin que d'un gérant de fortune comme Emmanuel Macron."

Les elections législatives sont programmées le 12 et 19 juin prochain. Il y'aura 5 députés à élire en Côte-d'Or.