DIRECT - Municipales en Alsace : faible participation, suivez le second tour et les résultats

Participation, résultats, réactions : suivez en direct le second tour des élections municipales, dimanche 28 juin, dans les différentes villes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Le second tour des élections municipales se tient dimanche 28 juin, trois mois et demi après le premier tour (15 mars). Un délai inédit, dû à la crise du coronavirus et au confinement. Ce sont 4.827 communes de France qui attendent leur maire, dont 74 en Alsace. Découvrez avec France Bleu Alsace, les résultats et les réactions dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.

L'essentiel

Le taux de participation est très faible dans les deux départements alsaciens.

est très faible dans les deux départements alsaciens. On attend les résultats des trois grandes villes alsaciennes : Strasbourg , où se tient une triangulaire, Mulhouse où quatre listes étaient présentes au second tour et Colmar où le maire sortant Gilbert Meyer a jeté l'éponge dans l'entre-deux-tours.

, où se tient une triangulaire, où quatre listes étaient présentes au second tour et où le maire sortant Gilbert Meyer a jeté l'éponge dans l'entre-deux-tours. A suivre également : Sélestat, Wissembourg ou Illkirch-Graffenstaden.

Les municipales ont été bouclées dès le premier tour à Thann, Wittenheim, Schiltigheim, Saverne ou encore Haguenau.

18h - Tous les bureaux de vote alsaciens ont fermé, sauf ceux de Strasbourg qui fermeront à 20h.

17h30 - Bienvenue dans notre direct. Première enseignement de ce second tour, le taux de participation est très faible. À 17h, il est seulement de 36,63% dans le Bas-Rhin, 36,68% dans le Haut-Rhin, très en deçà du taux de participation lors des élections municipales de 2014 à la même heure.

Le second tour des municipales 2020 en chiffres. © Visactu

