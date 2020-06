DIRECT - Municipales en Franche-Comté : suivez la soirée électorale du second tour avec France Bleu Besançon

Participation, résultats et réactions : suivez en direct la soirée électorale du second tour des élections municipales 2020 en Franche-Comté, dimanche 28 juin, avec France Bleu Besançon.

France Bleu Besançon vous fait vivre le second tour des élections municipales, ce dimanche 28 juin, dans le contexte très particulier du déconfinement. L'entre-deux-tours a duré trois mois et demi, à cause de la crise du coronavirus. Retrouvez en direct les résultats et les réactions dans les différentes communes du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône sur France Bleu Besançon. En Franche-Comté, 275 communes attendent encore leur maire.

L'essentiel

Le taux de participation à 17h est en légère hausse par rapport au 1er tour dans tous les départements francs-comtois, hormis le Doubs

à 17h est en par rapport au 1er tour dans tous les départements francs-comtois, On attend le résultat de la capitale comtoise. A Besançon , les électeurs avaient le choix entre trois listes au second tour.

, les électeurs avaient le choix entre trois listes au second tour. Un second tour était organisé dans 91 communes du Jura, dont Lons-le-Saunier, 100 communes du Doubs, 80 en Haute-Saône et quatre dans le Territoire de Belfort, dont Belfort.

Le scrutin s'est joué au premier tour à Luxeuil-les-Bains, Vesoul, Pontarlier, Dole ou encore Lure.

Vivez en direct la soirée électorale

19h00 : En baisse à midi (sauf dans le Jura) par rapport au 1er tour, selon les données préfectorales, la participation au 2nd tour est en légère hausse à 17h dans tous les départements francs-comtois, hormis le Doubs (35,54% au lieu de 46,40% le 15 mars dernier).

Mais partout dans la région, l'abstention reste record en comparaison des Municipales 2014 à la même heure. En Haute-Saône, le taux de participation est de 40,56% (34,75% au 1er tour 2020). Dans le Jura : 48,73% au lieu de 33,92%.

18h55 : Bienvenue dans notre direct. Nos reporters sur le terrain vous font vivre cette soirée. Nous serons dans les principales villes du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône, et notamment à Besançon.

18h : les bureaux de vote ont fermé en Franche-Comté.

Le second tour des municipales 2020 en chiffres. © Visactu

