DIRECT - Municipales : la soirée électorale du 1er tour avec France Bleu Lorraine Nord

Les électeurs sont appelés à élire leur maire dans les 34.968 communes. À l'occasion de ces élections municipales, France Bleu Lorraine Nord se mobilise pour vous faire vivre le premier tour ce dimanche 15 mars. Découvrez en direct les résultats et les premières réactions dans les différentes communes de Moselle sur France Bleu Lorraine Nord au cours de notre soirée électorale. Un premier tour dans un contexte particulier, du fait de l'épidémie de coronavirus et des mesures restrictives imposées par le gouvernement. 754 015 électeurs et électrices de Moselle sont appelés aux urnes, dont 11 630 ressortissants de l'Union européenne. Trois communes n'ont pas voté, n'ayant aucun candidat en lice.

L'essentiel

La participation à 17h était de 35 % en Moselle, soit en chute de 15 points par rapport à 2014 (50 %)

Des mesures de "distanciation" ont été prises dans l'ensemble des bureaux de vote afin d'éviter la propagation du coronavirus

À Metz , 10 listes sont en lice pour succéder à Dominique Gros, le maire sortant qui ne se représente pas

, 10 listes sont en lice pour succéder à Dominique Gros, le maire sortant qui ne se représente pas À Thionville , Pierre Cuny qui a pris les rênes de la ville en 2016 suite au décès d'Anne Grommerch, se présente face à six candidats

, Pierre Cuny qui a pris les rênes de la ville en 2016 suite au décès d'Anne Grommerch, se présente face à six candidats À Forbach , huit candidats s'affrontent pour succéder à Laurent Kalinowski qui ne se représente pas

, huit candidats s'affrontent pour succéder à Laurent Kalinowski qui ne se représente pas À Sarreguemines, Céleste Lett passe la main, deux de ses anciens adjoints font partie des candidats

Notre direct

19h18 : À Château-Salins, le maire sortant sans étiquette Gaëtan Benimeddourene est réélu avec 68 % des voix.

19h14 : Premier résultat de la soirée. Le maire d'Algrange Patrick Peron (PCF) annonce sa réélection avec 51,15 % des voix.

19h05 : Tous les bureaux de vote de Moselle sont clos, excepté ceux de Metz qui ferment à 20h.

Les résultats nous parviennent à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous.

18h45 : Bienvenue dans notre direct ! Nos reporters vous font vivre cette soirée. Vous trouverez ici les résultats dans les grande villes de Moselle et du Pays Haut, à Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines ou encore Hayange.