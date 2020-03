DIRECT Municipales 2020 : Forte abstention aussi dans le Loiret

Les électeurs étaient appelés ce dimanche 15 mars à glisser leur bulletin dans l'urne pour élire leur conseil municipal dans 34.968 communes en France. Dans le Loiret, il y a 325 maires à renouveler.

A l'occasion de ces élections municipales, France Bleu Orléans se mobilise pour vous faire vivre le premier tour. Au cours de notre soirée électorale, découvrez en direct les résultats et les premières réactions.

Soirée Spéciale sur France Bleu Orléans

La participation à 17h était de 39% dans le Loiret

Avec l'épidémie de coronavirus, on s'attendait à une baisse de la participation : il faut en fait parler d'un effondrement . Au niveau national, la participation est estimée par les instituts de sondage à 44% ou 45%. C'est 20 points de + qu'en 2014, où le niveau de l'abstention avait pourtant déjà été historique pour une élection municipale. La tendance est la même dans le Loiret. On ne dispose pas encore des chiffres définitifs, mais la participation était également en recul de 20 points à 17h : elle était de 39%. On sera donc très loin des 62% de participation d'il y a 6 ans, qui était déjà plutôt faible. A Orléans, la chute semble un peu moins forte : - 15 points... Mais en tout état de cause, on peut d'ores et déjà dire que plus qu'un électeur sur 2 a boudé les urnes.

Recherchez le résultat de votre commune

A partir de 20h, les résultats des élections municipales vont nous parvenir à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module de recherche ci-dessous.

Notre direct

19h40 : Dans le Loiret, il n'y aura qu'un seul tour dans 113 communes, et les résultats seront connus dès ce dimanche soir, car il n'y avait qu'une ou deux listes en lice.

19h00 : Bonsoir et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. A partir de 20h, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales dans le Loiret. Vous découvrirez les premières réactions. Nous prendrons aussi la températures dans certains QG de campagne.

Des mesures de précaution pour cause de coronavirus Covid-19

Ce mardi, les maires ont reçu une circulaire indiquant une série de recommandations à suivre pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 lors de ce scrutin. Lavage des mains avant et après le vote, isoloirs ouverts, stylo individuel… le ministère de l'Intérieur a détaillé les mesures de précaution pour limiter la contamination lors des élections municipales.