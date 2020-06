Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales, sur fond de crise sanitaire. Participation, résultats, réactions : la rédaction de France Bleu Champagne-Ardenne vous fait vivre cette soirée en direct dans la Marne et les Ardennes.

DIRECT - Municipales 2020 : suivez la soirée électorale du second tour dans la Marne et les Ardennes

Les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales 2020. Si certaines communes ont élus leurs représentants dès le 1er tour, d'autres devront choisir ce dimanche. Dans le département de la Marne, 112 communes doivent organiser un nouveau scrutin et 68 dans le département des Ardennes. France Bleu Champagne-Ardenne se mobilise pour vous donner, en direct dans cet article, les résultats et les premières réactions dans les différentes communes de la Marne et des Ardennes.

L'essentiel

Le taux de participation à 17h est en hausse (+13%) dans la Marne et en légère baisse dans les Ardennes (-1%), par rapport au premier tour.

est en hausse (+13%) dans la Marne et en légère baisse dans les Ardennes (-1%), par rapport au premier tour. L'abstention : dans la Marne 56,31% et 46,25% dans les Ardennes le 15 mars dernier.

dans la Marne 56,31% et 46,25% dans les Ardennes le 15 mars dernier. À Châlons-en-Champagne , Benoist Apparu le maire sortant est face à trois autres candidats : Rudy Namur, Alan Pierrejean et Dominique Vatel.

, Benoist Apparu le maire sortant est face à trois autres candidats : Rudy Namur, Alan Pierrejean et Dominique Vatel. À Vitry-le-François , le maire sortant Jean-Pierre Bouquet, est face à Cyril Triolet et Pascal Erre.

, le maire sortant Jean-Pierre Bouquet, est face à Cyril Triolet et Pascal Erre. À Sedan, le maire sortant Didier Herbillon est face à Odile Bertheloodt et Bertrand Bonhomme.

Les résultats nous parviennent à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous.

Vivez en Direct la soirée électorale

19h00 : L'abstention au niveau national est estimée à 59% selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour Radio France.

18h00 : Bienvenue dans notre direct consacré au second tour des élections municipales 2020, dans la Marne et les Ardennes. Les bureaux de vote viennent de fermer leurs portes. La rédaction de France Bleu Champagne-Ardenne vous fait vivre cette soirée avec les premiers résultats, dès 20h et les premières réactions des gagnants et des perdants de ce scrutin.

