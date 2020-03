DIRECT - Municipales : suivez la soirée du 1er tour en Haute-Vienne et en Corrèze avec France Bleu Limousin

Les électeurs étaient appelés ce dimanche 15 mars à glisser leur bulletin dans l'urne pour élire leur conseil municipal dans 34.968 communes en France. En Limousin, il y a 195 maires à renouveler en Haute-Vienne, et 280 en Corrèze. Au cours de notre soirée électorale, découvrez en direct les résultats et les premières réactions.

L'essentiel

La participation à 17h était de 42,73% en Haute-Vienne, et de 42,47% en Corrèze.

Recherchez le résultat de votre commune

A partir de 20h, les résultats des élections municipales vont nous parvenir à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module de recherche ci-dessous.

Notre direct

20h44 : A Ussel, 3e commune du département et ville sous-préfecture de Corrèze où trois listes étaient en course, personne n'est élu dès le 1er tour. Mais celle du maire sortant LR Christophe Arfeuillère arrive nettement en tête avec 48,23% des voix, devant le socialiste Pierrick Cronnier 36,45% et la liste menée par la conseillère régionale Françoise Béziat (LR) ex 1re adjointe du maire Christophe Arfeuillère 15,33%.

20h28 : A Uzerche, en Corrèze, la liste du maire sortant Jean-Paul Grador (PC) est réélue avec 53,5% des suffrages.

20h20 : A Tulle, la liste du socialiste Bernard Combes est réélue avec 64,35% des voix devant celle Les Républicains de Raphaël Chaumeil et 35,65% des suffrages. La participation a été de 42,26%.

20h10 : A Brive-la-Gaillarde, la liste du maire sortant, Frédéric Soulier, est réélue dès le 1er tour alors que quatre listes étaient en concurrence. Le candidat LR, soutenue par LREM, Modem, UDI (et d'autres formations) recueille 60,45% des suffrages devant la liste de Paul Roche (PS-PC) 20,69%, puis la dissidente socialiste Shamira Kasri 9,79% et la liste écologiste de Chloé Herzhaft 9,07%. La participation a été faible de 35,58%.

20h04 : A Egletons, Charles Ferré est réélu avec 63,33% des suffrages face à la liste menée par Olivier Villa (36,67%).

20h02 : A Malemort,quatrième ville de Corrèze, la liste de Laurent Darthou (UDI) sur laquelle figure la députée LR Frédérique Meunier est élue avec 67,56 % des voix face à celle de Frédéric Filippi (PS) et 32,44 % des suffrages. La participation est de 48,57%.

20h00 : Les résultats vont désormais nous parvenir à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, taper le nom de votre commune dans le module de recherche ci-dessus.

19h40 : En Limousin, il y a un peu plus de 10.000 candidats pour ces élections municipales 2020 dans les 475 communes de Haute-Vienne et Corrèze.

19h15 : A 17h, la participation était de 42,73% en Haute-Vienne, 42,47% en Corrèze.

19h00 : Bonsoir et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale. A partir de 20h, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Haute-Vienne et en Corrèze. Vous découvrirez les premières réactions.

Des mesures de précaution pour cause de coronavirus Covid-19

Ce mardi, les maires ont reçu une circulaire indiquant une série de recommandations à suivre pour limiter la propagation du coronavirus Covid-19 lors de ce scrutin. Lavage des mains avant et après le vote, isoloirs ouverts, stylo individuel… le ministère de l'Intérieur a détaillé les mesures de précaution pour limiter la contamination lors des élections municipales.