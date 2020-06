DIRECT - Municipales : suivez la soirée du second tour en Seine-Maritime et dans l'Eure avec France Bleu

Plus de trois mois après le premier tour, les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 28 juin 2020 pour le second tour des élections municipales, reporté à cause de l'épidémie de coronavirus. Découvrez les résultats et les premières réactions en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Plus de trois mois après la tenue contestée du premier tour, marqué par une forte abstention à cause de l'épidémie de coronavirus, les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales en Seine-Maritime et dans l'Eure, comme partout en France.

Initialement prévu le dimanche 22 mars, le vote a été reporté par le gouvernement au dernier dimanche de juin alors que l'épidémie poursuit sa décrue, même si le virus circule toujours. A l'occasion de ces élections municipales, France Bleu Normandie se mobilise pour vous faire vivre le second tour. Au cours de notre soirée électorale, découvrez en direct les résultats et les premières réactions sur francebleu.fr

L'essentiel

La participation à 17h était de 41,31% en Seine-Maritime et de 33,03% dans l'Eure.

En Seine-Maritime, on votait ce dimanche dans 73 communes sur 708. Dans l'Eure, on glissait un bulletin dans l'urne dans 42 communes sur 585.

Recherchez le résultat de votre commune

Notre direct

19h07 - Notre reporter Amélie Bonté est au Havre pour suivre la soirée électorale et recueillir les réactions des deux candidats, Jean-Paul Lecoq et Édouard Philippe.

19h03 - A 17h, la participation était de 41,31% en Seine-Maritime et de 33,03% dans l'Eure.

19h01 - A partir de 20h, nous vous donnerons les premiers résultats des élections municipales en Seine-Maritime et dans l'Eure. Vous découvrirez les premières réactions. A l'issue du premier tour, il restait à élire 73 maires en Seine-Maritime sur 708 et 42 maires dans l'Eure sur 585.

19h00 - Bonjour et bienvenue sur francebleu.fr pour vivre avec nous cette soirée électorale dans un contexte très particulier. A cause de l'épidémie de coronavirus, ce second tour a lieu ce dimanche 28 juin, plus de trois mois après la date du 22 mars initialement prévue. Des mesures de précautions ont été prises dans les bureaux de vote pour protéger les électeurs et les personnes qui assurent le bon déroulement de ce second tour.