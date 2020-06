DIRECT - Municipales : suivez la soirée électorale du second tour sur France Bleu Belfort Montbéliard

Les électeurs étaient appelés à voter ce dimanche 28 juin à l'occasion du second tour des municipales. Participation, résultats, réactions dans le Nord Franche-Comté : vivez en direct la soirée électorale sur France Bleu Belfort-Montbéliard.

Les électeurs étaient appelés pour un second tour dans 4.827 communes françaises dont 275 en Franche-Comté. A l'occasion de ces élections municipales, France Bleu Belfort-Montbéliard se mobilise pour vous faire vivre ce scrutin, marqué par un entre-deux-tours inédit de trois mois et demi. Découvrez les résultats et les premières réactions dans le Nord Franche-Comté.

La participation à 17 heures était de 31% dans le Territoire de Belfort, de 40,56 % en Haute-Saône et de 35,54% dans le Doubs.

Le second tour était organisé dans 100 communes du Doubs, quatre dans le Territoire de Belfort, 80 en Haute-Saône.

A Belfort , une quadrangulaire opposait le maire sortant Damien Meslot (LR) à Mathilde Nassar (DVG), Samia Jaber (DVG) et Marie-José Fleury (DVC). La participation définitive est en baisse par rapport au premier tour avec 34,2%.

On attend aussi les résultats à Héricourt, Valentigney, Mandeure, Bart ou encore Bavilliers.

Les jeux étaient faits dès le premier tour à Montbéliard, avec la réélection de la maire LR Marie-Noëlle Biguinet, mais aussi à Lure, Audincourt ou encore Delle.

Les résultats nous parviennent à mesure qu'ils sont officialisés. Pour trouver ceux qui vous intéressent, tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous.

19h06 : Le dépouillage est en cours à Valentigney

19h02 : Le taux de participation exact est désormais connu à Belfort

19h00 : première information, le taux de participation à 17h. Elle était de 31% dans le Territoire de Belfort, de 40,56 % en Haute-Saône et de 35,54% dans le Doubs

18h45 : Bienvenue dans notre direct. Nos reporters sont mobilisés pour vous faire vivre cette soirée du second tour des élections municipales. Un scrutin marqué par la crise du coronavirus et le confinement.

