DIRECT - Municipales : suivez le grand débat France Bleu Isère / Le Dauphiné Libéré à Grenoble

C'est le temps fort de la campagne des municipales à Grenoble, le grand débat de l'avant premier tour "France Bleu Isère / Le Dauphiné Libéré". Six des candidats en lice ont rendez-vous entre 18h et 19h30 dans les salons du stade des Alpes.

Les participants

Eric Piolle, 47 ans, maire EELV sortant, à la tête d'une majorité de gauche, se présente pour un second mandat. Ancien cadre dans l'informatique, il a siégé à la région entre 2010 et 2014. Il est le premier maire écologiste d'une ville de plus de 100 000 habitants et se présente en tête de la liste "Grenoble en commun" soutenue par EELV, La France insoumise, le Parti communiste, Nouvelle donne et Génération.s.

Cinq de ses challengers sont avec lui, autour de la table. Les voici par ordre alphabétique :

Alain Carignon, 70 ans, ancien maire RPR de Grenoble (1983-1995) ancien président du conseil général de l'Isère (1985-1997), ancien ministre des gouvernements Chirac (1986-1988) et Balladur (1993-1994) condamné en 1996 à cinq ans de prison (dont un an avec sursis), cinq ans d'inéligibilité pour corruption, abus de biens sociaux et subordination. Ayant purgé sa peine, il se présente à la tête d'une liste "société civile pour l'alternance", soutenue par LR.

Emilie Chalas, 42 ans, députée LREM de Grenoble depuis 2017, cadre dans la fonction publique territoriale, elle a été directrice des services de la ville de Moirans. Elle mène une liste "Un nouveau regard pour Grenoble" soutenue par LREM.

Bruno de Lescure, 54 ans, graphiste de métier, enseignant, il vient de l'écologie politique, il fut un temps adhérent à l'Adès à Grenoble et a été désigné tête de la liste citoyenne "La commune est à nous".

Mireille d'Ornano, 68 ans, conseillère municipale sortante, tête de liste FN en 2014, euro-députée FN entre 2014-2019. Longtemps de proche de Jean-Marie Le Pen, elle a claqué la porte du parti de Marine Le Pen en 2016 pour rejoindre "Les patriotes" de Florian Philippot. Elle mène une liste "sans étiquette" mais "clairement orientée à droite" intitulée "Mieux vivre à Grenoble".

Olivier Noblecourt, 44 ans, ancien adjoint de Michel Destot (PS) entre 2008 à 2014, en charge de l'action sociale et familiale, vice-président du CCAS. Directeur de cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche d'octobre 2016 à mai 2017. Il était jusqu'en janvier dernier, délégué interministériel chargé de la lutte contre la pauvreté. Ancien militant du PS, il mène une liste de gauche soutenue par le PS, le PRG, le MRC et Go citoyenneté, intitulée "Grenoble nouvel air".

Les 6 participants du grand débat France Bleu Isère / Le Dauphiné Libéré sont en place dans les salons du stade des Alpes. © Radio France - Benjamin Bourgine

Ecoutez le débat en direct

Débat animé par Nicolas Crozel (France Bleu Isère) et Ève Moulinier (Le Dauphiné Libéré).

Les principaux thèmes du débat :

L'émission est divisée en trois parties :

La première, entre 18h05 et 18h30 est consacrée à la situation financière de la ville, son image et son attractivité auprès des acteurs économiques alors que la commune est souvent présentée comme étant dans une situation financière préoccupante.

La deuxième partie, entre 18h30 et 19h est consacrée à la pollution à Grenoble et à la manière de la combattre : transports en commun, embouteillages, places de la voiture, du vélo, zone à faible émission etc...

La troisième partie est consacrée à la sécurité et à la délinquance dans la ville. (Lutte contre la drogue, place et rôle de la vidéosurveillance, armement de la police municipale, lutte contre les incendies criminels revendiqués par la mouvance anarchiste, etc...)

Nous évoquerons aussi les stratégies politiques des uns et des autres et les éventuelles alliances qui pourraient se nouer au soir du premier tour.

