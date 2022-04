Dompierre-sur-Authie : une pétition contre la fermeture du bureau de vote du hameau de Wadicourt

"J'ai 67 ans, je n'ai jamais raté un vote. Ce dimanche, ce sera un première." Les mots amers et pleins de colère de Francis Dacquet, habitant du hameau de Wadicourt sur la commune de Dompierre-sur-Authie dans le Nord de la Somme. La raison de sa colère : la fermeture du bureau de vote de Wadicourt par le conseil municipal. Il a donc lancé une pétition qui a récolté plus de cent signatures, représentant près de 95% du corps électoral du petit hameau.

"On l'a appris en décembre alors que la préfète avait déjà donné son accord en août. On n'avait aucune chance de revenir en arrière", peste Francis Dacquet. "Si on l'avait su plus tôt, on aurait pu faire quelque chose", poursuit-il. Comme de nombreux habitants de Dompierre-sur-Authie, ce dimanche, il devra faire plus de quatre kilomètres pour aller voter. C'est la distance qui sépare Wadicourt de Dompierre-sur-Authie.

Francis Dacquet a accroché des pancartes sur les murs de sa maison. © Radio France - Bastien Thomas

Les habitants de Wadicourt, composés pour beaucoup de personnes âgées, parfois sans permis de conduire, auront des difficultés pour se rendre à Dompierre-sur-Authie ce dimanche. C'est le principal point annoncé pour justifier la pétition de Francis Dacquet et justifier le choix d'une cinquantaine d'habitant de ne pas voter pour la présidentielle. Ils iront, symboliquement, à l'unique bureau de vote de la commune pour rendre leur carte d'électeur.

"Les gens du conseil municipal sont là depuis trois, quatre ans et ils veulent tout changer" — Pascal, habitant de Wadicourt depuis 20 ans

"On nous dit que ça coute trop cher. Alors on est aller demander combien ça coutait. À la commune , ils sont incapables de nous le dire. On nous a aussi dit qu'il n'y avait pas assez de monde pour tenir le bureau de vote. On n'a jamais eu de problème pour tenir un bureau de vote", indique Pascal, habitant de Wadicourt depuis 20 ans et signataire de la pétition. "On m'aurait demandé, j'aurais trouvé douze personnes très rapidement pour le tenir", ajoute Francis Dacquet.

Un choix du conseil municipal

De son côté, Olivier Gérard, maire de Dompierre-sur-Authie depuis 2020, rappelle qu'il s'agit d'une décision de son conseil municipal. "Au départ, je n'étais pas contre le bureau de Wadicourt. Mais j'ai reçu de nombreux courrier pour demander de l'arrêter alors j'ai été obligé d'en parler en conseil. J'avais aussi dit dès le départ que je n'irai pas contre. Dans le fond, c'est regrettable. J'ai donc fait une liste de toutes les personnes qui pourraient avoir des difficultés pour aller voter, personnes âgées, sans permis. Et les conseillers municipaux ont pris contact avec eux pour leur demander s'ils avaient prévu d'aller voter. Si oui, on leur a proposé de venir les chercher", conclut-il.