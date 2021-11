Dordogne: Elisabeth Marty candidate LR aux élections législatives sur la circonscription de Périgueux

Elle le dit en souriant, l'alignement des planètes ne lui a jamais paru aussi favorable. Elisabeth Marty, 56 ans, maire de Saint-Astier depuis 2014 a donc décidé de briguer la première circonscription lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022. Forte de son bon résultat lors de l'élection municipale partielle de septembre ( plus de 54 % des voix) , elle espère que les électeurs la suivront.

Elle vient de prendre sa carte chez " Les Républicains"

Elisabeth Marty n'avait jamais adhéré à aucun parti politique, à part une incursion chez les Jeunes giscardiens voilà bien longtemps. Mais elle a choisi de prendre sa carte à LR, convaincue de la force du soutien d'un parti dans ce genre d'échéances électorales. Le parti LR de Dordogne l'ayant aidée lors des élections municipales, elle a donc choisi logiquement de les rejoindre. La commission d'investiture devrait examiner sa candidature dès cette semaine. Mais la maire de Saint-Astier met une condition, si l'ancien maire de Périgueux Antoine Audi est candidat, alors elle n'ira pas. En revanche, lorsqu'on lui demande quel est son candidat favori lors des primaires LR pour la présidentielle, elle botte en touche, attendant l'issue du congrès samedi. Même si, c'est à Saint Astier que Valérie Pécresse a choisi de s'arrêter la semaine dernière.

Christophe Rousseau à Bergerac

A Bergerac, le conseiller départemental Christophe Rousseau l'avoue dans un sourire, lui aussi y pense tous les matins en se rasant. Il devrait donc entrer dans la course. En Dordogne, le patron des Républicains Basile Fanier est très clair, il y aura un candidat LR dans chaque circonscription, y compris celle du Modem Jean Pierre Cubertafon à Nontron, deux hommes et deux femmes, dont on connaitra précisément les noms dans les jours qui viennent.