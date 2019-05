Dordogne : France Bleu Périgord célèbre l'Europe ce jeudi 9 mai

Dordogne, France

La journée de l'Europe est célébrée ce jeudi 9 mai dans tous les états membres. C'est en effet le 9 mai 1950 que le ministre français des affaires étrangères, Robert Schumann, prononça le discours fondateur de l'Union Européenne. A quinze jours du scrutin européen cette journée prend un relief particulier sur l'antenne de France Bleu Périgord avec des nombreux rendez-vous au fil des heures.

Bonjour, wilkommen, buenas dias, hello!

Tous les accents européens seront sur l'antenne de France Bleu Périgord ce jeudi. Dès six heures dans les rendez-vous d'information avec des reportages, sur l'utilité des aides européennes pour la création d'une ferme de spiruline à Razac, et sur le malaise des ressortissants britanniques vivant en Dordogne, coincés entre Brexit qui traîne et élections qui arrivent. A huit heures moins dix l'invité de la rédaction mettra en valeur le dispositif Erasmus Plus qui permet aux apprentis d'aller sillonner l'Europe pour parfaire leurs connaissances. Ensuite France Bleu Périgord vous donne la parole, à partir de huit heures dix. _Voyages, études, travail, à quoi vous sert l'Europe? Vos appels au 0553538282._

Un grand voyage de Vilnius à Edimbourg, Lisbonne et Bruxelles via Perigueux

Emission spéciale dans La Vie En Bleu avec quatre invités européens à partir de neuf heures. Ils viennent d'Ecosse, d'Espagne, de France et de Lituanie et ont choisi la Dordogne pour poser leurs valises. Ils nous diront pourquoi, et échangeront, là encore, avec les auditeurs qui pourront partager leurs souvenirs de vacances ou de découverte de leur pays d'origine.

A dix heures c'est le chef, Belge, du restaurant "la Source de Peyssou" à Saint Avit Seinieur et la cheffe portugaise du "Saudade" à Périgueux qui feront saliver l'Europe entière. Les auditeurs joueront au "Quiz'in" à la sauce européenne. Le voyage se poursuivra jusqu'à 13 heures avec le jeu le "24 gagnant" consacré à l'Europe et un invité allemand pour France Bleu Périgord Midi Ensemble.

un beau voyage tout en musiques européennes, avec des classiques France Bleu du néerlandais Dave aux anglais des Rolling Stones.