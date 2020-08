Dordogne : nouvelle candidature à gauche pour les élections sénatoriales

Marie-Claude Varaillas et Benoît Secrestat sont les nouveaux candidats à gauche, des élections sénatoriales. C'est le second binôme de gauche apres Serge Mérillou et Christelle Boucaud pour le parti socialiste

Marie-Claude Varaillas est conseillère départementale communiste de Boulazac-Isle-Manoire. Elle aura pour suppléant le maire socialiste de Proissans Benoit Secrestat.

Benoit Secrestat, suppléant de Marie Claude Varaillas aux élections sénatoriales - B.Secrestat

Les élections sénatoriales se déroulent le 27 septembre.