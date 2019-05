Dordogne : un dépouillement dans la bonne humeur à Sorges pour les élections européennes

Lili et trois autres scrutateurs ont effectué leur tâche non sans fatigue mais avec le sourire

Sorges, France

Cela va faire 10 ans que Lili est scrutatrice. Elle déplie et lit les bulletins de vote avec une bonne cadence mais elle sait que la vitesse de son équipe sera vite perturbée : "On va être ralentit parce qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi dans les enveloppes"

Des électeurs valeureux ont créé leur propre bulletin avec le nom du député Jean Lassalle ou encore du super-héros Captain America.

Un bulletin artisanal avec le nom du député Jean Lassalle © Radio France - Laurence Méride

Les électeurs s'appliquent et impriment leur bulletin avant d'arriver au bureau de vote © Radio France - Laurence Méride

Lili est venue avec Lisa, sa petite-fille de 17 ans, pour qu'elle prenne conscience du devoir démocratique : "C'est long et c'est impressionnant de voir que dans une petite commune comme Sorges tout le monde vient voter. En plus la participation est plus importante qu'en 2014." affirme la jeune fille. Sur 1268 habitants, plus de la moitié ont fait le déplacement jusqu'au bureau de vote.

L'engouement plus important que la participation

Comme à l'échelle nationale, c'est le Rassemblement National qui arrive en tête à Sorge et Ligueux en Périgord avec 14,9% des suffrages.

Il est suivi du parti En Marche et d'Europe Ecologie Les verts.

Mais à Sorge, plus que le résultat c'est l'engouement des Sorgeais pour le scrutin que l'on retient : "Les gens se sont réveillés peut-être grâce aux gilets jaunes. Et peut-être que les jeunes aussi ont fait le déplacement. Ce genre de manifestation secoue le gouvernement, c'est important." assure Nicole Robert, conseillère municipale à Sorges.