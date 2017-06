Douze candidats se disputent la quatrième circonscription d'Indre-et-Loire

Dans la dernière semaine avant le premier tour des législatives, France Bleu Touraine vous propose de découvrir chaque jour une circonscription d'Indre-et-Loire et les candidats qui ambitionnent d'en devenir député. Aujourd'hui, gros plan sur la quatrième circonscription, autour de Joué-lès-Tours.

France bleu Touraine s'intéresse ce jeudi à la 4e circonscription d'Indre-et-Loire. Cette circonscription de 125.200 habitants regroupe sept communes importantes : Joué-lès-Tours, Ballan-Miré, Chinon, Richelieu, L'île Bouchard, Azay-le-Rideau, et Sainte-Maure-de-Touraine. Douze candidats se présentent y compris les cinq partis ayant fait le plus de voix au 1er tour de l'élection présidentielle ! La République en Marche, Les Républicains, le Front National, le Parti Socialiste et la France Insoumise.