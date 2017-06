Duel En Marche contre le FN dans la 4ème circo de l'Hérault, le député sortant arrive 5ème seulement

Dans la 4ème circonscription de l'Hérault, le député sortant socialiste Frédéric Roig est largement battu, il n'arrive que 5ème derrière la République en Marche, le FN, la France Insoumise et les Républicains.

Dans la 4ème circonscription de l'Hérault ( cantons de Aniane, Le Caylar, Ganges, Gignac, Lodève, Les Matelles, Mèze, Saint-Martin-de-Londres et une partie du canton de Claret (sauf son enclave des communes de Campagne et Garrigues), le député sortant socialiste Frédéric Roig est largement battu dès le premier tour, il n'obtient que 8.5 % et n'arrive que 5ème.

Le deuxième tour opposera le candidat de la République en Marche, Jean-François Eliaou (31.5 %) au candidat du Front National François Gaubert (17.7%)

La France Insoumise et son candidat Etienne Hayem arrive 3ème (16 %) et la candidate 6Les Républicains Laurence Cristol 4ème (11.7 %)

Jean François ELIAOU (REM) : 31,4 % (QUALIFIE 2e tour)

François GAUBERT(FN) : 17,7 % (QUALIFIE 2e tour)

Etienne HAYEM (FI) : 16 %

Laurence CHRISTOL( LR) : 11,6 %

Frédéric ROIG (PS) (sortant) : 8,5 %

Rappel des résultats de 2012

_*1er tour :

*_Fréderic Roig (PS) 31,8% 19 717

Robert Lecou (PR) 25,4% 15 734

Christian Clausier (FN) 17,1% 10 573

Yvan Garcia (FG) 8,2% 5 055

Nadja Flank (EELV) 4,6% 2 872

Yves Pietrasanta (PRG) 4,1% 2 531

Pierre Pierrot Le Zygo (DIV) 4% 2 456

2ème tour :

Fréderic Roig (PS) 55,4% 32 306

Robert Lecou (PR) 44,6% 26 021

Rappel résultats présidentielle 2017