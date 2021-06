Élections régionales en Bretagne : que sait-on des possibles alliances entre les deux tours ?

Deux millions et demi d'électeurs en Bretagne ont le choix entre 13 listes dimanche. Celles qui dépasseront la barre des 10% pourront se maintenir. Celles qui seront entre 5 et 10% pourront tenter des négociations pour fusionner. Que sait-on avant de mettre son bulletin de vote dans l'urne ?

Le ministre Jean-Yves Le Drian, ancien président de la Région Bretagne, a demandé à Thierry Burlot, tête de file de Nous la Bretagne (En Marche/UDI, Modem) et à Loig Chesnais Girard, président sortant, tête de la liste La Bretagne avec Loïg (PS), d'envisager de fusionner au soir du premier tour pour faire barrage au Rassemblement National. "Pas de petits arrangements avant les élections" a répondu Loig Chesnais Girard. Le président sortant ne se prononce pas non plus sur une éventuelle fusion avec la liste de Claire Desmarres-Poirrier (Bretagne d'Avenir EELV, UDB et six autres formations politiques).

France Insoumise a tendu une perche aux écologistes

Le candidat de la France Insoumise, Pierre-Yves Cadalen lui, a déjà tendu une perche publique à la candidate écologiste. Cette dernière dit que "ce n'est pas à l'ordre du jour." Et elle a intérêt à le dire pour préserver la confiance de certains électeurs de l'UDB.

Les Républicains ne fusionneront pas avec En Marche

À droite, Isabelle Le Calennec, tête de la liste Hissons Haut La Bretagne (LR) dit clairement : "J'irai jusqu'au bout. Je ne fusionnerai pas avec la liste en Marche. Les centristes de ma liste ne le comprendraient pas."

Le Rassemblement National indique qu'il ne fusionnera avec personne.

