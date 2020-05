Ce jeudi soir a lieu l'élection du nouveau maire de la Bazoge-Montpinçon. Une cérémonie un peu spéciale, puisque le maire ne recevra pas qu'une écharpe tricolore, mais aussi un trésor de plus de quatre siècles d'âge : un calice de vermeil d'une valeur inestimable.

Election du maire de la Bazoge-Montpinçon : l'écharpe et le trésor

Lors du conseil municipal de ce jeudi soir, à la Bazoge-Montpinçon, le nouveau maire ne reçoit pas seulement son écharpe tricolore, mais également un trésor d'une valeur inestimable : un calice de vermeil datant de plus de quatre siècle, dont il aura la responsabilité, le temps de son mandat. Ce calice, dont le poinçon permet de savoir qu'il a été fabriqué en 1605 ou 1610 par le maître orfèvre Jehan Crochet a toute une histoire.

Le calice caché dans un puits

A l'origine, le calice de vermeil avait été remis à la ville par Mazarin lui-même, lors de l'une de ses visites. Au moment de la Révolution, alors que les objets du culte étaient réquisitionnés, pour être modernisés ou fondus pour frapper monnaie, l'une des femmes du village a eu une idée pour sauver le trésor. Elle a percé le calice d'un trou, l'a plongé dans un puits, rattaché à une ficelle. Le trésor est ainsi resté immergé, jusqu'à la fin de la Révolution. Là, il a été remonté et rendu au curé de l'époque.

Une valeur inestimable

Depuis plusieurs années, c'est le maire de la commune qui a la charge du trésor. Il ne le sort de sa cachette secrète, que le temps d'évènements exceptionnels. Le reste du temps, il est seul à savoir où il se trouve. Et pour cause ! L'objet est tellement rare et tellement précieux, qu'aucun assureur ne veut l'assurer. Sa valeur est inestimable. Une charge supplémentaire, pour le nouveau maire qui devra veiller à ses administrés mais aussi au trésor de sa ville.