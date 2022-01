Election présidentielle : Christiane Taubira quasi candidate, son comité de soutien mobilisé dans le Gard

Christiane Taubira annonce ce dimanche qu’elle sera candidate à l’élection présidentielle si elle remporte la Primaire populaire à la fin du mois de janvier. L’ancienne garde des sceaux semble a grande favorite de ce vote. 300 000 personnes doivent voter entre le 27 et le 30 janvier. Dans le Gard, son comité de soutien appelle "l’ensemble des citoyens gardois militants et sympathisants de gauche à s’inscrire sur le site primaire-populaire.neovote.com . Ce processus démocratique est la seule solution pour parvenir à rassembler la gauche pour l’élection présidentielle."

"Nous appelons les élus et responsables de gauche et écologistes du Gard à prendre leurs responsabilités et à faire cesser la désunion à gauche. La désignation d’un ou d’une candidate de rassemblement par la Primaire Populaire est la solution. Ce que la droite a réussi à faire, il n’y a aucune raison que la gauche n’y parvienne pas." Comité gardois de soutien à Christiane Taubira