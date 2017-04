Election présidentielle : à Montreuil, une logistique bien huilée

Les bulletins de vote sont arrivés ce mercredi à la mairie de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Les agents doivent maintenant les vérifier, les compter et les répartir dans les 57 bureaux de vote de la ville et les heures supplémentaires se multiplient pour plus de 200 fonctionnaires.

Huit cartons en dessous de chacune des affiches au nom de chacun des 11 candidats à la présidentielle : les bulletins de vote ont été lvirés ce mercredi dans une salle de l'hôtel de ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. "Tu prends un bulletin de chaque candidat" dit Yamina Bouzid à sa collègue. Le travail de vérification commence

"Il faut compter un jour ou deux" dit cette référente du service élections depuis plus de vingt ans. Dans cette salle, les fonctionnaires de la ville vont compter les quelques 60 000 bulletins par candidats, qui correspondent aux plus de 58 000 électeurs de la ville. "On a l'obligation légale de mettre le nombre de bulletins correspondant au nombre d'électeurs inscrits par bureau" explique Clément Dautelle, le responsable du service élections.

Des bulletins comptés "à la pesée"

Alors les agents répartissent ensuite les bulletins dans chacun des 57 bureaux de vote et pour ce faire, il faut les peser : "on sait combien pèse un bulletin, donc on y va à la pesée" explique Clement Dautelle.

Dans la salle, tout est rassemblé : les dossier administratifs, les urnes, les listes d'émargements et les bulletins qui partiront tôt dimanche matin dans les bureaux de vote. Et toute cette logistique c'est beaucoup de travail pour les agents : "on est à en moyenne des départs d'agents vers 20h cette semaine et là je crois qu'on va avoir des départs vers 22 ou 23 heures".

10 000 euros pour nourrir les bénévoles des bureaux de vote

Avec ces heures supplémentaires et plus de 200 agents mobilisés ce dimanche, un tour de scrutin coute 90 000 euros de dépenses à la ville de Montreuil. Dans ce budget on compte aussi 10 000 euros pour la nourriture des bénévoles mobilisés dans les bureaux de vote. "Quand on livre des sandwiches qui ne sont pas bons, les gens nous font ressentir qu'ils ont passé 12 heures avec un sandwich imbibé et qu'ils aimeraient avoir de la nourriture d'un peu meilleure qualité" raconte avec un sourire Laurent Jachetta, directeur accueil et proximité à la ville.