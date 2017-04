Election présidentielle : quels sont les enjeux vus de Loire-Atlantique et de Vendée ?

France Bleu Loire Océan vous aide à décrypter les enjeux de l'élection présidentielle (23 avril et 7 mai 2017) et à analyser la campagne, à moins de trois semaines du premier tour. Rendez-vous ce mercredi 5 avril entre 19h et 20h, avec de nombreux invités en direct.

La rédaction de France Bleu Loire Océan vous propose une seconde émission spéciale consacrée à l'élection présidentielle ce mercredi, de 19h à 20h. Anaïs Théviot, maître de conférences en sciences politiques, enseignante à l'UCO à Rezé (44), Xavier Rolland, rédacteur en chef de France 3 Pays-de-la-Loire, et Arnaud Wajzdik, directeur départemental de Ouest-France en Loire-Atlantique, débattront autour de plusieurs thèmes.

Quelle est la situation politique à 18 jours du premier tour, au niveau national et local ? Quels sont les enjeux de la dernière ligne droite de la campagne électorale ? Les débats télévisés inédits organisés avant le premier tour peuvent-ils changer la donne ?

La campagne vue de Saint-Nazaire

Comment la campagne électorale est-elle vécue à Saint-Nazaire, notamment parmi les personnels des Chantiers STX ? La journaliste Clotilde Mathieu, du quotidien L'Humanité, vient d'y effectuer un reportage et vient en parler.

Qu'attendent les chefs d'entreprise de Loire-Atlantique du futur Président de la République ? Le président de la Chambre de Commerce et d'Industie de Nantes-Saint-Nazaire répondra à cette question.

La campagne sur le Web et les réseaux sociaux

En 2017, la campagne se joue-t-elle davantage sur les réseaux sociaux et Internet que sur le terrain ? Anaïs Théviot, enseignante-chercheuse spécialisée en communication politique, travaille sur ces sujets. Nous serons en ligne avec le vendéen Jean-Baptiste Doat, responsable du pôle digital de la campagne de François Fillon, et nous entendrons aussi le nantais Jacques Priol, fondateur de la société Civiteo, spécialisée dans le big data électoral.

Réagissez sur la page Facebook de France Bleu Loire Océan et sur Twitter : vos questions et commentaires seront relayés à l'antenne. Vous pouvez réécouter notre précédente émission du 22 mars, consacrée au scrutin présidentiel, ici.