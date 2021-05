Élection régionales : Alain Rousset a présenté sa liste corrézienne

Il l'appelle "mon vieux camarade". C'est Philippe Nauche qui conduit la liste corrézienne d'Alain Rousset pour les élections régionales. En la présentant à Tulle ce mardi, le président sortant a rappelé le rôle primordial qu'avait joué l'ancien député maire de Brive dans cette mandature qui s'achève. Philippe Nauche en était vice-président en charge de l'économie territoriale et de l'économie sociale et solidaire.

Je le fais avec le cœur" Annabelle Reydy

A ses côtés dans cette liste corrézienne un autre sortant, le Tulliste Pascal Cavitte. Et beaucoup de nouveaux venus en politique ou presque comme Hervé Pineaud de Larche qui est cheminot ou encore Bobby Afolayan, médecin biologiste à Brive. C'est le cas aussi d'Annabelle Reydy. La Briviste, ancienne championne du monde de jujitsu, avait déjà fait un peu de politique en étant conseillère municipale de Brive dans la municipalité de Philippe Nauche. Mais elle veut plonger là dans le grand bain pour s'engager dit-elle. "J'ai arrêté la compétition et je me suis dit : il y a d'autres combats à mener". Et d'ajouter : "je n'ai pas eu de formation politique donc je le fais avec le cœur". Elle représentera le parti communiste dans cette liste d'Alain Rousset.

La liste corrézienne

Philippe Nauche : 63 ans, Brive, chef des urgences à l'hôpital

Annabelle Reydy, 55 ans, Brive, professeure d'EPS

Pascal Cavitte, 52 ans, Tulle, directeur de centre de formation du bâtiment

Françoise Serre, 50 ans, Chanteix, professeure des écoles

Pierrick Cronnier, 42 ans, Ussel, avocat

Pascale Boissiérias, 57 ans, Juillac, agricultrice

Hervé Pineaud, 49, Larche, agent SNCF

Carole Cognéras, 47 ans, Tulle, adjointe administrative

Bobby Afolayan, 37 ans, Saint-Pantaléon-de-Larche, médecin biologiste

Claire Vanacker, 34 ans, Saint-Setiers, secrétaire de mairie