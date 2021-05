Élection régionales : Patricia Bordas, tête de liste corrézienne de LREM, a présenté ses colistiers

"Rapprocher la région de notre territoire". C'est le leitmotiv du programme que détaillera fin mai Geneviève Darrieussecq, la tête de liste de La République En Marche pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci a été largement évoqué par Patricia Bordas ce vendredi à Malemort où la tête de liste corrézienne présentait ses colistiers. "Il faut revoir le mode de gouvernance de cette belle région" souligne-t-elle. L'équipe qu'elle a présenté veut donc "rompre avec des décennies de centralisation à Bordeaux et de gestion solitaire et autocentrée d'un pouvoir régional".

à lire aussi C'est Patricia Bordas qui mènera la liste de Geneviève Darrieussecq en Corrèze

Le Modem absent

L'équilibre territorial se retrouve dans la liste départementale fait remarquer Patricia Bordas. Les candidats sont issus de tous les secteurs de la Corrèze. "On a une équipe qui a une valeur ajoutée pour défendre la Corrèze dans la Nouvelle-Aquitaine" explique la tête de liste. Et de montrer la variété des profils et des engagements des uns et des autres. Même si un examen attentif remarquera l'absence de candidats présentés par le Modem. Christophe Jerrétie en premier lieu. Le député de la circonscription de Tulle n'a pas voulu participer à cette liste départementale même si affirme Patricia Bordas "la porte ne lui était pas fermée". A noter toutefois que figure sur cette liste l'Usséloise Isabelle Celle suppléante de Christophe Jerrétie. A noter encore que figure dans cette liste Olivier Bonnie, délégué régional de l'association Les Chiraquiens. Une présence d'un chiraquien de toujours dans le camp LREM en Corrèze alors même que dans le scrutin cantonal en Corrèze la propre fille de Jacques Chirac, Claude, a elle plus naturellement choisi le camp LR !

La liste corrézienne

Patricia Bordas : 64 ans, Brive, retraitée de la fonction publique territoriale

Olivier Bonnie : 55 ans, Brive, responsable administratif

Isabelle celle : 51 ans, Saint-Éxupéry-les Roches, cadre de santé formatrice à l'IFSI d'Ussel

Sébastien Rouchon : 41 ans, Masseret, directeur de travaux d'une entreprise de travaux publics

Dominique Christian : 66 ans, Tulle, retraitée, ancienne sous-préfète

Vincent Rigau-Jourjon : 48 ans, Tudeils, directeur de musée

Marie-Odile Vouilloux : 72 ans, Marcillac-la-Croisille, retraitée, ancienne psychologue

Rémi Monfreux : 28 ans, Reygades, agriculteur

Julie Milhac : 36 ans, Malemort, co-gérante agence immobilière

Gérard Bothier : 64 ans, Brive, chef d'entreprise