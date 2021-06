Élections 2021 : à Vernon, comme partout, on cherche des assesseurs

En raison du double scrutin pour les élections départementales et régionales, il faut au minimum quatre assesseurs par bureau pour organiser le vote des 20 et 27 juin 2021. À Vernon, il manque encore 15 à 20 personnes.

Antoine Richard, conseiller municipal, 19 ans, benjamin des assesseurs et Hervé Herry, 73 ans, maire adjoint et président de bureau de vote devant l'hôtel de ville de Vernon

À quelques jours des élections régionales et départementales des 20 et 27 juin, l'assesseur est une denrée rare et de nombreuses communes multiplient les appels. Hervé Herry, maire-adjoint à Vernon, fait jouer son réseau : "On a les coordonnées des gens, on a nos relations , on a nos familles" explique l'élu, assesseur depuis 2012 et président de bureau de vote depuis 2014 :

En dehors des élus et des militants, on a puisé dans notre famille, parents, enfants - Hervé Herry, maire-adjoint de Vernon

Pour convaincre, il faut prendre son téléphone, aller voir les gens -souvent les mêmes- pour qu'ils consacrent quelques heures à cette tâche bénévole. À raison de 18 bureaux de vote à Vernon, avec au minimum quatre assesseurs et un président, c'est au moins 90 personnes nécessaires pour chaque tour. "En considérant que les gens restent une demi-journée, ça fait 180 personnes à trouver" détaille Hervé Herry. Dans le deuxième ville de l'Eure, il manque encore 15 à 20 assesseurs.

REPORTAGE - À Vernon, on cherche des assesseurs pour les élections des 20 et 27 juin 2021 Copier

La Villle de Vernon compte également s'appuyer sur sa bourse des bénévoles de la commune, des habitants engagés toute l'année pour apporter leur aide, lors d'opérations de nettoyage ou au centre de vaccination.

Le rôle d'un assesseur

À 19 ans, Antoine Richard, conseiller municipal de Vernon, sera pour ces élections assesseur pour la seconde fois. Il l'avait déjà été lors des élections municipales de 2020. "Un assesseur, c'est là tôt le matin avant l'ouverture des bureaux de votes, à 7h30, 7h45 pour vérifie que le bureau de vote est bien en place pour l'accueil des électeurs. Il accueille les électeurs, vérifie les identités" détaille le benjamin du conseil municipal de Vernon. Une journée dans un bureau de vote, "c'est sûr que ça peut être un peu long" concède Antoine Richard qui met en avant que la mission peut être remplie uniquement quelques heures, "une demi-journée ou deux heures". Toute la journée, c'est pour les conseillers municipaux de la majorité et une demi-journée pour ceux de l'opposition.

À quelques kilomètres de Vernon, Julien Canin, maire-adjoint de Pacy-sur-Eure en charge de la communication, a a lancé un appel sur Facebook car "avec la situation sanitaire, on manque de personnes" et l'élu en appelle "au sentiment de citoyenneté" :

"Impliquez-vous une fois dans l'année dans la vie de votre commune" explique Julien Canin, maire-adjoint de Pacy-sur-Eure Copier

À Pacy-sur-Eure, il manque une dizaine d'assesseurs pour le premier tour et autant pour le second. Si vous voulez devenir assesseur dans votre commune, il faut remplir deux conditions : être inscrit sur les listes électorales et savoir lire et écrire le français. Les mairies attendent les bonnes volontés.