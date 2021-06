Elections : à 12 heures, l'Ardèche a davantage voté que la Drôme

Le deuxième tour des élections départementales et régionales se tient ce dimanche 27 juin dans la Drôme et en Ardèche. La participation, comme au premier tour, est faible, mais augmente légèrement avec 15,06% dans la Drôme et 19,96% en Ardèche, à midi