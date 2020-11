Élections aux USA : cette famille franco-américaine de la Manche craint "fortement" les résultats

Dans le salon de cette famille franco-américaine, la chaîne CNN est allumée depuis plusieurs jours. Huguette Mc Laughlin et sont fils Liam sont installées en France depuis quatre ans, après avoir vécu aux Etats-Unies une trentaine d'années, dont à New York. À Saint-Vaast-La-Hougue dans la Manche, la retraitée reste accrochée au téléviseur. "C'est très fatiguant et moi ça m'angoisse beaucoup", explique-t-elle.

Une victoire de Trump : un cauchemar

La famille soutient le candidat démocrate Joe Biden. Depuis quatre ans, Huguette ne reconnait pas le pays qu'elle a tant aimé. "L'Amérique est quand même une puissance très importante. Quand je vois où Trump l'a mené, par exemple sur le côté social, le travail de monsieur Biden ne va pas être facile s'il est élu." Avec son fils américain Liam, ils ont voté par correspondance, il y a deux mois. La retraitée n'ose pas imaginer une deuxième victoire du Républicain Donald Trump. "Je ne sais pas comment je pourrai supporter de le voir encore quatre ans à la télévision. Pour moi, c'est un fou, vraiment."

Huguette a de l'espoir pour que Biden termine en tête. Liam, lui, partage les idées de sa mère, mais est catégorique sur les résultats : "Moi je suis persuadé que Trump va gagner et c'est à cause du collège électoral. On l'a vu aux dernières élections. Le vote populaire était majoritaire pour Hillary Clinton, sauf qu'elle a perdu la présidentielle." Ce collège électoral est élu par le le peuple et aura le dernier mot sur l'élection. En effet, aux Etats-Unies, le scrutin est "indirecte", à la différence de la France.

Deux candidats "trop âgés"

Le quadragénaire regrette également les âges des deux candidats. Donald Trump et Joe Biden ont respectivement 74 et 77 ans. Ils sont en dehors de la réalité pour lui : "Ils ne connaissent pas nos problèmes et ont déjà vécu leur vie. Il faudra quelqu'un de jeune et de dynamique, pour donner un nouveau souffle à notre beau pays, comme un JFK (John Fitzgerald Kennedy ndlr)", juge-t-il.

La famille Mc Laughlin a prévu de passer la nuit de mardi à mercredi devant la télévision. Huguette prévient, "je ne dors pas" avant de connaître les premières tendances.