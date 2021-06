Elections départementales : à Pontorson, les conseillers sortants font face à deux autres candidatures

Les élections départementales se dérouleront les 20 et 27 juin prochain. Dans le canton de Pontorson, qui regroupe un peu plus de 17.000 habitants, trois binômes de candidats se présentent.

Dans le canton de Pontorson, l'affiche de départ n'est pas tout à fait la même qu'en 2015 mais elle présente des similitudes.

Les deux conseillers départementaux du secteur, tous les deux dans la majorité départementale, se représentent : André Denot, délégué à la filière équine, également conseiller municipal de Pontorson et Valérie Nouvel, vice-présidente du Département en charge de l'environnement, l'innovation et de la transition énergétique. Elle est également conseillère municipale de Saint-Quentin-sur-le-Homme.

Face à eux, un binôme de candidats du Rassemblement national : la conseillère régionale, déléguée départementale du RN et conseillère municipale de Saint-Quentin-sur-le-Homme, Marie-Françoise Kurdziel est à nouveau candidate, cette fois aux côtés de Denis Flamand, commercial à la retraite de Ducey.

A gauche, Elise Husson, intermittente du spectacle, habitante de Juilley et Erwan Saladin, enseignant, résident à Ducey et déjà candidat lui aussi lors des départementales de 2015, portent pour les couleurs du PCF et de France Insoumise.

Les conseillers sortants se représentent

Valérie Nouvel et André Denot espère repartir pour un nouveau mandat. "Depuis six ans, nous concentrons toute notre action sur l'amélioration du quotidien des habitants et c'est quelque chose que nous voulons poursuivre. Ca veut dire être à l'écoute pour apporter des réponses à leurs besoins." Les deux conseillers de la majorité citent, en exemple, "la rénovation du collège de Ducey, le soutien aux projets hydrogène, en lien avec l'entreprise Chéreau, c'est aussi _la voie verte d_e Pontaubaut au Mont-Saint-Michel, à la fois pour les touristes et les familles d'ici."

Leurs projets s'ils sont élus ? "Franchir un palier supplémentaire en matière de préservation de la santé et de l'environnement avec nos habitants en co-construisant des projets avec eux". Le duo sortant veut cibler aussi "la _transition numérique_. Tout ce que vous devez faire passe aujourd'hui par internet. Or on a part importante encore de la population qui n'est pas très à l'aise. Il y a donc un vrai challenge pour accompagner le développer des usages du numérique."

Elise Husson et Erwan Saladin, candidats PCF sur le canton de Pontorson. - Charline Mahé

Un binôme communiste

Le Département est très important pour son volet social, d'aides et de services aux personnes, insistent les deux candidats PCF Elise Husson et Erwan Saladin. "On ressent un gros problème dans l'accès aux droits, dans l'information. Donc on souhaite revenir vers plus de proximité pour aider les personnes à faire valoir leurs droits et dans le retour à l'emploi." Leurs propositions ? Outre le social, "l'autre priorité c'est la _transition écologique_. Rechercher une agriculture paysanne plus que des grosses exploitations, via les aides à l'installation ou dans les débouchés que proposent le département comme les cantines scolaires. C'est aussi créer des offices fonciers solidaires publics et proposer aux gens de se réinstaller dans les petits bourgs, plutôt que dans des lotissements qui prennent sur l'espace agricole". Les candidats évoquent aussi la question de la mobilité et la volonté de contribuer à relancer le train et notamment le fret depuis Villedieu.

Marie-Francoise Kurdziel et Denis Flamand sont candidats pour le RN dans le canton de Pontorson. © Radio France - Lucie THUILLET

Les ambitions du Rassemblement national

"Le Département reste une strate très importante de la vie politique et c'est un conseil de proximité", assure Marie-Francoise Kurdziel, la déléguée départementale du rassemblement national pour exprimer les motivations de sa candidature à ses élections départementales, avec Denis Flamand. Elle est également candidate aux régionales sur la liste de Nicolas Bay.

Leurs priorités s'ils sont élus ? "Faire des économies dans les frais et fonctionnement et _dépenser à bon escient_. Le Département dépensent beaucoup trop d'argent sur certains points et ne oublient d'autres" Et de préciser : "Par exemple, il faut revoir notre politique sociale en évitant d'accorder trop d'argent aux mineurs migrants isolés ou trop de subventions aux associations pour migrants. Cet argent là pourrait être utilisé au niveau du handicap ou de la vieillesse. Il faut absolument investir pour sortir la Manche du désert médical mais aussi du désert numérique, après le fiasco de Manche numérique. Il faut tout faire pour installer la fibre partout en ruralité."