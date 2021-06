Élections départementales : ce qu'il faut retenir à l'issue du premier tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Forte abstention, percée d'EH Bai au Pays Basque, aucun binôme élu dès le premier tour, et des résultats très serrés dans toute l'agglo paloise, voici ce qu'il faut retenir à l'issue du premier tour des élections départementales dans les Pyrénées-Atlantiques. La participation était de 31% à 17h contre 43,25% lors du premier tour en 2015.

Jean-Jacques Lasserre en ballottage au second tour

Dans son canton du Pays de Bidache, Amikuze et Ostibarre, le président sortant du département Jean-Jacques Lasserre n'a pas été réélu dès le premier tour, pour 133 voix. C'est le nombre voix qui lui manque pour parvenir au chiffre de 25% des électeurs inscrits, malgré les 52,47% des suffrages obtenus. Il se retrouve en ballottage au second tour avec Anne-Marie Bruthé, face à Émilie Dubois et Xabi Larralde d'EH Bai (24,54 %). A noter que Fabienne Ayensa et Jean-Paul Diribarne est le seul binôme sortant qui n'est pas qualifié pour le second tour, dans tout le département.

Les candidats d'EH Bai au second tour dans sept cantons basques

L'un des enseignements de ce premier tour, c'est aussi la percée des candidats d'EH Bai, qui se retrouvent au second tour dans sept des 12 cantons du Pays Basque. Sur celui d'Hendaye-Côte Basque Sud, ils sont même arrivés en tête, les candidats Iker Elizalde et Annie Poveda ont raflé plus de 29% des voix, devant le duo sortant apparenté PS Chantal Kehrig Cottençon et Fred Tranché avec 26% de voix.

Très serré sur toute l'agglo paloise

Entre les binômes de la majorité sortante Forces 64 et ceux de la Gauche, tout sera très serré dimanche prochain à l'occasion du 2nd tour dans toute l'agglo paloise. Hormis le canton de Pau-3 où André Arribes et Monique Sémavoine (Forces 64) disposent de 25% d'avance sur leurs poursuivants, à Pau-1, Pau-2 et Pau-4, les reports de voix seront décisifs. Sur Pau-4, 20 voix séparent le binôme de Jean Lacoste et Véronique Lipsos-Sallenave de celui de Stéphane De Nodrest et Philippe Glorieux !

Les sortants en ballottage plus ou moins favorable à Billère et Lescar

Sur le canton de Billère et Coteaux de Jurançon, le binôme de gauche de Patrice Baduel et Véronique Dehos, portant l'étiquette sortante, ne compte que 21 voix d'avance sur le duo de Fanny Bognard et Jean-Marc Grussaute qui pourrait ramener le canton dans le giron de l'actuelle majorité départementale. Sur le canton de Lescar, Gave et Terres du Pont-Long, le ballottage semble plus favorable au binôme sortant, Nicolas Patriarche et Sandrine Lafargue (44%). Il retrouvera au 2nd tour l'ancien maire de Lescar, Christian Laine, de retour dans l'arène politique, et Rachel Courtoux (38,1%).

Le Rassemblement National n'ira pas au second tour

L'autre enseignement c'est que malgré la présence de 26 binômes sur les 27 cantons que compte le département le Rassemblement National n'aura aucun candidat au 2nd tour dimanche prochain. Même sur le canton Nive-Adour, où le parti frontiste avait participé au second tour en 2015, les candidats Bernard Castro-Rodriguez et Christiane Marchal n'obtiennent que 14,06% des suffrages et arrivent bon derniers.