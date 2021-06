Élections départementales : comment développer le tourisme dans l'Yonne ?

Avant les élections départementales des 20 et 27 juin prochains, on s'intéresse au développement du tourisme dans l'Yonne et on donne la parole aux candidats du canton de Tonnerre pour faire leurs propositions.

Le tourisme est une compétence que les départements partagent avec les communes et les régions. Dans l'Yonne, le département finance à 90% l'Agence de développement touristique, baptisée Yonne Tourisme, chargée de promouvoir le territoire et d'attirer les visiteurs. Son budget annuel est d'environ un million d'euros, soit 0,2% seulement du budget total de la collectivité en 2021.

Convaincre les touristes de rester plus longtemps

Le tourisme, dans Yonne, c'est environ 650 000 visiteurs par an, mais la durée moyenne d'un séjour n'est que d'un jour et demi. Car l'avantage de notre département est aussi son inconvénient. Territoire traversant, de nombreux français y passent pour se rendre à Paris, dans le Midi ou au ski... Mais ces touristes en transit ne restent pas. Il y a pourtant de quoi faire, nous le savons : l'Yonne est une terre d'histoire avec 17 châteaux ouverts à la visite, 88 édifices religieux, 42 musées et autant de centres d'art.

C'est aussi une destination "nature" avec des forêts, lacs, canaux, grottes et sites archéologiques avec aussi 4000 km de chemins pour l'équitation et 2000 km de sentiers de randonnée). Bien entendu, l'Yonne et aussi une terre de viticulture et de gastronomie avec près d'un millier de restaurants dont trois distingués au prestigieux guide Michelin. Le plus site le plus fréquenté de l'Yonne (et de toute la Bourgogne ! ) est la basilique de Vézelay avec 800 000 visiteurs en 2019.

Le château de Maulnes à Cruzy-le-Châtel © Radio France - Delphine Martin

Les propositions des candidats du canton de Tonnerre

Tout l'enjeux de la politique touristique du département et donc de faire en sorte que les visiteurs restent plus longtemps. Comment faire pour développer la fréquentation ? Comment améliorer la visibilité de notre territoire ? Nous avons posé la questions aux candidats du canton de Tonnerre.

"Des offres de mobilité et le tourisme 'expérientiel'" - Anne Jérusalem, majorité départementale

Anne Jerusalem est candidate avec Lucas Manuel dans le canton de Tonnerre, au nom de la majorité sortante (union de la droite et du centre). Elle était lors de la précédente mandature vice-présidente chargée du tourisme. Elle souhaite poursuivre le travail engagé en développant notamment les offres de déplacements et de mobilité. "La priorité, c'est l'itinérance et la mobilité : mettre à disposition des touristes ou des personnes de passage des véhicules aux abords des points d'entrée que sont les gares ou les entrées d'autoroute. Parce que pour aller par exemple à Guédelon, pour aller à Maulnes, une fois que vous êtes à la gare, c'est quand même un peu compliqué".

Le Château de Tanlay , décor d’Angélique marquise des Anges, le film de Bernard Borderie. © Radio France - Thierry Boulant

La candidate et son binôme souhaitent aussi développer le tourisme expérientiel : "il s'agit de proposer des séjours un peu "à thème", qui sont maintenant recherchés. Je pense par exemple aux sites industriels. J'ai déjà des contacts avec certaines entreprises dans le Tonnerrois qui seraient d'accord pour s'ouvrir au tourisme et faire vivre justement une expérience autour d'un métier."

"Des aides pour développer les hébergements touristiques et la restauration et un musée de l'agriculture." - Sandrine Camus Neyens, Avenir Français

Pour Sandrine Camus Neyens, candidate avec Jérémy Hénon dans le canton de Tonnerre, sous l'étiquette "Avenir Français - Rassemblement National", il faut absolument développer des offres de services pour les touristes, notamment dans son canton : "la proposition numéro 1 se serait déjà une amélioration au niveau des aides pour développer l'hébergement touristique et la restauration, qui est quasiment inexistante sur le Tonnerrois. On a un hôtel sur Ancy le Franc qui a fermé. On a le château de Maulnes qui est complètement isolé et il n'y a aucun hébergement autour du château, ni même de la restauration. Sur Tonnerre, on a un hôtel, mais ça s'arrête là. Je suis propriétaire d'un gîte et souvent, les gens me demandent où est ce qu'on peut manger une glace? Il n'y a pas possibilité le week-end ! Donc il y a vraiment des choses à développer."

La candidate, par ailleurs maire de la petite commune de Gland, propose aussi de créer un musée dédié au monde agricole : "ce serait un musée départemental, qui serait implanté sur le canton et qui retracerait les métiers de l'artisanat et de l'agriculture. En tant que femme de paysan, je me rends bien compte que souvent, il y a un déficit d'information et il y a une image négative qui circule autour de ces métiers-là et des méthodes de travail qui sont bien souvent ignorées."

"3Créer une marque de destination plus claire et développer l'attractivité du territoire au sens large" - Cédric Clech, sans étiquette

Cette question de l'offre de services, Cédric Clech veut aussi l'aborder, mais en lui donnant une dimension plus large. "Il faut faire venir des touristes, mais aussi de nouveaux habitants. Car on a la conviction qu'au-delà du tourisme, on parle aussi de l'attractivité globale : au niveau médical pour faire venir des médecins, pour faire venir des entreprises et donc des emplois. Et c'est important pour nos communes, villes ou villages. Et puis il faut aussi développer l'offre de services. Une offre qui s'entend pour les visiteurs comme pour les habitants ! Il faut qu'on puisse être en mesure de créer des activités, des activités de loisirs, pour les familles comme pour nos touristes et nos visiteurs", explique le maire de Tonnerre , candidat avec Catherine Tronel. Ce binôme sans étiquette est soutenu par l'union "l'Yonne en commun" qui regroupe des candidats de gauche, des candidats écologistes et des candidats de la société civile.

La maison éclusière de Chassignelles, au bord du canal de Bourgogne. © Radio France - Flore Catala

Cédric Clech souhaite par ailleurs plus de clarté dans la communication publicitaire du département : "C'est très difficile de s'y retrouver entre "l'Yonne : une Bourgogne", "l'Yonne Renaissance", "un concentré de Bourgogne", etc... je pense qu'il faut créer une marque de destination, comme ça se passe dans d'autres territoires. Il faut être beaucoup plus clair." Les élections départementales auront lieu les 20 et 27 juin.