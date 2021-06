Élections départementales dans le Finistère : comment suivre les mineurs étrangers non accompagnés ?

À moins de trois semaines des élections départementales, on vous parle ce lundi de l'un des champs d'action du conseil départemental : la protection de l'enfance. Et en particulier l'accompagnement des jeunes mineurs isolés, ces jeunes migrants qui arrivent seuls en France.

Dans le Finistère comme dans tous les départements de France, les électeurs sont appelés ces 20 et 27 juin à renouveler leur conseil départemental. Parmi les compétences du département, la protection de l'enfance, et en particulier l'accompagnement des jeunes mineurs isolés. Ces jeunes migrants qui arrivent seuls en France. Ils sont 300 dans le Finistère, ce qui représente 15% des enfants placés sous la protection du département.

Ils sont passés d'une dizaine il y a 10 ans à plusieurs centaines depuis 2013, lorsque le gouvernement a décidé de répartir l'accueil des mineurs non accompagnés sur tout le territoire national. Ils sont donc aujourd'hui 300 mineurs non accompagnés, auxquels il faut ajouter ceux qui sont devenus majeurs : 450 sont sous contrat "jeune majeur".

Plus de jeunes majeurs

Depuis 2013, il a donc fallu créer des places d'hébergement et embaucher du monde pour les accompagner. Aujourd'hui, le rythme s'est tari, le nombre de mineurs isolés est même plutôt en baisse depuis le printemps 2019. À l'association Don Bosco, dans le nord Finistère, ils ont même fermé 11 places, "logique", explique l'association.

Aujourd'hui, la part des jeunes majeurs est plus importante. Jusqu'à leur 21 ans, ils peuvent continuer à être suivis par les services de la protection de l'enfance. Le temps de parfaire leur scolarité et d'obtenir leur titre de séjour auprès de la préfecture. Mais bien souvent, ce moment est semé d'embûches, comme leur entrée dans le dispositif des mineurs non accompagnés.

Prouver sa minorité

Pour bénéficier d'un accompagnement du conseil départemental, le jeune mineur doit prouver qu'il est effectivement un enfant. Souvent, il arrive sur le territoire national sans pouvoir prouver son identité et surtout son âge en fait. Il doit alors se soumettre à plusieurs évaluations pour prouver qu'il est mineur. Cela passe par des entretiens au cours desquels le jeune doit raconter son histoire, mais aussi par une évaluation médicale, en l'occurrence une radio. La France Insoumise promet que si elle prend la présidence du conseil départemental, la majorité de ces jeunes ne sera pas reconnue sur ce critère. Car "un des grands problèmes dans le Finistère et ailleurs, ce sont ces tests médicaux, osseux, iniques, et qui conduisent à déclarer majeurs des jeunes qui ne le sont pas, estime le chef de fil de la France insoumise dans le Finistère, Christophe Osswald. Nous refuserons les déclarations de majorité effectuées sur cette base. Ce qu'il faut à tout prix éviter, poursuit le candidat du canton de Brest 2, c'est le drame des gens qui ne sont considérés ni mineurs, ni majeurs, et qui sont exclus de toute forme d'aide."

Accompagner après la majorité

Pour la majorité sortante menée par le socialiste Marc Labbey, le conseil départemental doit continuer à évaluer la majorité de ces jeunes, pour pouvoir les accompagner correctement. Le chef de file Finistère et solidaires renvoie aussi l'Etat à ses responsabilités. "Il faut continuer à assurer nos missions qui sont de l'évaluation de la minorité, estime le candidat du canton de Brest 3. Et si la minorité est acquise, il faut accompagner ces jeunes en formation, en acquisition de compétence. Ce sont tous de jeunes gens qui sont motivés d'apprendre et de se former pour avoir une vie meilleure. Nous avons aussi la préoccupation de les accompagner à leur majorité, pour qu'ils terminent éventuellement leur formation et que leur situation au regard du droit de séjour soit régularisée. Et ça c'est un vrai problème à traiter, mais qui renvoie à l'Etat."

Financer les associations d'aide

La candidate écoligiste de Finistère d'Avenir Charlotte Lepitre souhaite mieux accompagner ces jeunes, en recrutant des éducateurs, "pour la prise en charge et l'accompagnement de ces mineurs". La candidature du canton de Morlaix souhaite aussi que le département finance les associations qui soutiennent ces jeunes d'un point de vue psychologique, scolaire, en matière d'alphabétisation aussi. "C'est par exemple ce que fait le club de foot de Guipavas, avec un accompagnement sur les activités sportives, et toutes ces initiatives doivent vraiment être encouragées."

Fermeté et accompagnement

A droite, le candidat LR Maël de Calan, chef de file de l'Alliance pour le Finistère, souhaite que le département ait recours au fichier AEM (Appui à l’évaluation). Il s'agit d'un fichier biométrique d’appui à l’évaluation de la minorité mis en place il y a deux ans, géré et alimenté par les préfectures. Pour l'instant, ce fichier est utilisé à tire expérimental. Une quinzaine de départements y sont réticents, dont le Finistère. Des associations accusent ce fichier de pousser ces mineurs isolés à l'errance. "Il faut d'abord s'assurer que les mineurs non accompagnés soient effectivement mineurs", estime le candidat du canton de Saint-Pol-de-Léon. Et pour cela, utiliser "le fichier mis en place il y a deux ans par le gouvernement d'Edouard Philippe". Le candidat LR souhaite aussi faire de ces jeunes des pupilles du département.