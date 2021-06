Elections départementales : coup de projecteur les cantons du Sillon et du Nord Mosellan

Ce dimanche 20 juin, c'est le premier tour des élections départementales. La Moselle compte 27 cantons et 54 conseillers et conseillères départementaux. Après le Sud Mosellan, la Moselle Est et le centre du département, on analyse les cantons du sillon et du Nord Mosellan.

Ce dimanche, les électeurs mosellans se rendront notamment aux urnes pour le premier tour des élections départementales. On s'intéresse ici aux cantons du sillon et du Nord Mosellan : Coteaux de Moselle, Montigny, Fameck, Thionville, Yutz, Sillon Mosellan, Algrange et Rombas.

A Rombas, seulement deux binômes sont candidats.

C'est le canton mosellan où il y a le moins de candidats ! A Rombas, le binôme sortant, issu des rangs de l'opposition départementale, le maire Lionel Fournier et Danielle Calcari-Jean (DVG), sera opposé au RN, représenté par Dimitri Késy et Virginie Labrousse.

Yutz, le fief du président sortant

A Yutz, le président du conseil départemental, Patrick Weiten, associé à Rachel Zirovnik, espère une réelection dès le premier tour, face au RN de Julien Darada et de Monique Stutz, et contre la gauche et les Verts locaux emmenés par Pascal Landragin et Delphine Bour.

A Montigny-les-Metz, le retour de Jean-Luc Bohl

Dans le canton très urbain de Montigny, le maire Jean-Luc Bohl veut faire son retour dans l'assemblée départementales. Il fait cause commune avec la sortante, Marie-Louise Kuntz. Le RN tentera de faire barrage avec Nadine Simon et Jean-François Somny. Irma Vollmer et Yacine Tissnaoui représentent l'union de la gauche et des écologistes. La participation, ce dimanche, lors de ce premier tour, sera l'un des grands enjeux !

à lire aussi Elections départementales : coup de projecteur sur les cantons de Moselle Est

L'ambition grandissante de Jean François dans les Coteaux de Moselle

Dans le secteur de Moulins, Ars et Augny, le binôme sortant, Jean François et Bernadette Lapaque, veulent rempiler pour un nouveau mandat. Et l'élu LR songe déjà au 3e tour de cette élection, à savoir, la présidence du département. Mais pour y parvenir, il devra déjà écarter de sa route le RN de Nathalie Dalmar et Virgile Garni, et l'alliance EELV-PS de Mathias Boquet et Marie Michelle Hafner.

A Fameck, un scrutin qui s'annonce serré

A Fameck, la gauche espère conserver le canton, avec le duo formé par Michèle Bey et Jean-François Medves. Mais le maire de Florange, Rémi Dick, ne l'entend pas de cette oreille. Il sera associé pour la droite à Laurence Kléber. Le RN espère troubler le jeu politique en s'appuyant sur Denis Centomo et Christine Rayeur. Dans ce canton, figure aussi une 4e liste, de sensiblité de gauche également, avec le tandem constitué par Corinne Lombardi et Grégory Vernel.

A Algrange, à gauche toute !

Dans ce canton très marqué à gauche, le binôme sortant a dit stop. Pour remplace Peggy Mazzero et Eraldo Marroni, l'extrême gauche mise sur des élus locaux : le maire d'Aumetz, Gilles Destremont et Béatrice Ficarra qui siège au conseil municipal de Knutange. Les maires d'Audun le Tiche et d'Algrange soutiennent ce tandem. Face à eux, un autre duo d'inspiration centre gauche, avec là aussi deux maires, celi de Fontoy, Mathieu Weis et celle de Nilvange, Alexandra Rebstock Pinna.

Le RN espère profiter de cette divsion pour arrive en tête du premier tour, avec le duo formé par Alexandre Christoph et Martine Géhin.

Dans le sillon mosellan, Julien Freyburger espère ne pas trembler

Le maire de Maizières-les-Metz, Julien Freyburger espère conserver son siège à l'assemblée départementale, tout comme son associé, Valérie Romilly (DVD). Face à eux, le RN avance Laureen Ladier et Jean-François Nardi et la gauche locale soutient Stéphane Meignel et Mama Sajid.

A Hayange, le RN espère enfin la victoire

Dans le fiel du maire RN, Fabien Engelmann, le Rassemblement National espère enfin faire la différence aux élections départementales, en s'appuyant sur Murielle Deiss et Mickaël Lurguie.

Le binôme (PS) sortant est toujours de la partie, avec Luc Corradi et Nathalie Ambrosin-Chini. Mais sur son extrême gauche, il devra composer avec le tandem Gilles Alesch et Anne-Catherine Levecque. Plus au centre, le député Modem Brahim Hammouche se lance aussi dans la bataille avec Rébecca Adam. Une 5e liste, sans étiquette, est présente avec le tandem Magalie Labatte et Camille Rosso.

A Thionville, Pierre Cuny y va aussi

Dans le canton de Thionville, les conseillers sortants ont dit stop. Pour remplacer Olivier Rech et Pauline Lapointe-Zordan, la droite locale s'est écharpée. On y trouve deux listes ; La première avec le maire Pierre Cuny et Brigitte Schneider et la seconde soutenue par LR avec Sandrine Jean et Olivier Postal.

La gauche thionvilloise est aussi divisée, avec pour le PS et EELV, Guy Harau et Brigitte Schneider. L'Appel inédit soutient aussi Yan Rutili et Nadya Dengel, même si cette dernière a annoncé ne plus vouloire faire campagne, par peur d'une éventuellle montée du RN dans ce canton. Le rassemblement national qui soutient lui Stéphane Reischling et Elena Sazonova.