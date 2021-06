Elections départementales : coup de projecteur sur les cantons de Moselle Est

Le premier tour des élections départementales, c'est ce dimanche ! Et dans notre département, 27 cantons sont concernés par ce scrutin local, dont sept en Moselle Est : Bitche, Sarreguemines, Forbach, Stiring Wendel, Freyming Merlebach, Sarralbe et St Avold, où l'on compte d'ailleurs le plus grand nombre de binômes candidats !

à lire aussi Départementales en Moselle : six binômes briguent le canton de Forbach

A St Avold, la gauche locale va-t-elle profiter de la division de la droite et du centre

Dans le canton de St Avold, neuf binômes visent les sièges d'André Wojciechowski et Patricia Boeglen qui ont décidé de ne pas se représenter. C'est un record pour ce scrutin 2021, dans le département et aussi une bonne nouvelle, qui sait, pour la gauche locale, , car c'est la seule à avoir su éviter la division dans ce canton.

Joel FROELIGER et Madeleine MAZZONE (Union Gauche)

Amandine GUERIN-SULPIN et Umit YILDIRIM (Union Centre)

Flora PILI et Emmanuel SCHULER (Union Centre Droit)

Hervé HOCQUET et Agnès LENERT (Droite Souverainiste)

Christian ANTONY et Sylvie LEBEL (RN)

Denis GARCIA et Karima TIGUEMOUNINE (DVD)

Roland HERHAMMER et Sandra ZINCK (DVD)

Lydie LESELLIER et Luc MINIER (EXT-DROITE)

Tristan ATMANIA et Marie France GUERRIERO (UDI-MVT RADICAL)

A Freyming Merlebach, Laurent Kleinhentz et sa binôme veulent rempiler

Dans le canton de Freyming Merlebach, le Parti Socialiste espère conserver le leadership, en s'appuyant sur ses deux conseillers sortants, le maire de Farébersviller Laurent Kleinhentz et Françoise Goldite. De son côté, le RN, avec Romuald Clauss et Maryvonne Grill, espère se qualifier, comme en 2015, pour le second tour. La majorité sortante sera représentée à Freyming par Laurent Muller élu à Hombourg Haut et Léonce Selka, la maire de Seingbouse.

A Sarreguemines et Stiring Wendel, la prime aux sortants ?

A Sarreguemines (Jean-Claude Cunat et Evelyne Firtion) et Stiring Wendel (Elisabeth Haag et Constant Kieffer), les conseiller(e)s sortant(e)s, des figures locales de la droite et du centre droit, ne devraient pas trop souffrir en vue de leur réélection.

Dans ces deux cantons (Philip Derleder et Morgane Weber à Sarreguemines), le RN espère comme en 2015, passer le cap du premier tour, même si à Stiring Wendel, cela pourrait être plus délicat car Kévin Pfeffer et Audrey Kieffer seront concurrencés par deux candidats des Patriotes, Virginie Esteves et Eric Vilain.

Dans ces deux cantons, le PS,le PC et Europe Ecologie Les Verts présentent des candidatures communes : le communiste Jean-Luc Bielitz et Inès Corinto, élue au conseil municipal à Tenteling à Stiring et Antoine Lenhard , l'adjoint au maire de Woelfing les Sarreguemines et Nadine Mouzard à Sarreguemines.

Les jeux sont ouverts à Bitche et Sarralbe

Dans le canton de Bitche, le binôme sortant s'est séparé : David Suck du Mouvement Radical a quitté Anne Mazuy (DVD). Le président de la communauté de communes de Bitche s'associe cette fois à Sophie Pastor, tandis que la conseillère départementale sortante est désormais liée à Michel Botzung, conseiller municipal à Petit Rederching. Le Rassemblement National avec Marielle Leguern et Fabrice Schaaff pourront-ils profiter de cette division à droite ? Réponse ce dimanche.

Enfin à Sarralbe, où le conseiller sortant Claude Bitte aspire à une retraite méritée, après 28 ans de mandat, son départ suscite naturellement de la convoitise, avec trois binômes candidats qui se réclament de la droite ou de ses alliés : Laurence Borysiak et Pierre-Jean Didiot , l'autre sortante Sonya Cristinelli-fraiboeuf et Romuald Yahiaoui, Jeannine Quodbach et Philippe Renard.

Le RN espère profiter de cette division pour rafler la mise, avec ses candidats Eric Bauer et Josiane Marison.