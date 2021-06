Élections départementales dans le Finistère : poursuivre l'investissement dans les collèges

À quelques jours des élections départementales, on vous parle ce matin de l'une des compétences du conseil départemental : les collèges, et spécifiquement le bâti et leur fonctionnement. Pour la période 2019-2026, c'est 124 millions d'euros d'investissement dans les collèges du Finistère.

On compte 61 collèges publics dans le département, 108 au total, et 43.200 collégiens. De l'avis de la FCPE, le dialogue est constant et constructif avec le conseil départemental. Et pour la Fédération des parents d'élèves, énormément de travaux de rénovation ont été faits pour que les élèves se sentent bien dans leur collège.

Côté investissement, deux établissements sont aujourd'hui en construction ou sur le point de l'être. D'abord celui de Saint-Renan, qui sera livré à l'automne. Un bâtiment à énergie passive. Il pourra accueillir 700 élèves contre 500 aujourd'hui. Un autre collège sera construit à Landerneau, sur le site du Champ de Foire, et sera livré en 2024. Lui aura carrément une éolienne dans sa cour : il sera à énergie positive, le bâtiment produira sa propre énergie. Et ce projet a aussi été imaginé pour mieux accueillir les élèves en situation de handicap.

Alimentation bio et anti-gaspi

Dans les selfs, selon la FCPE, beaucoup de progrès ont été faits. En particulier sur l'alimentation bio et l'anti-gaspi. Pour la Fédération des parents d'élèves, les points noirs restent le transport scolaire et les effectifs dans les classes. Mais l'un dépend de la région et l'autre du rectorat.

Les collèges pour le conseil départemental. C'est donc 148 millions d'investissement entre 2019 et 2026. Et sur ce point, l'opposition n'a rien à redire. Maël Le Calan, chef de file LR de Alliance pour le Finistère, souhaite, s'il est élu, poursuivre cet effort d'investissement. Il souhaite en revanche que les collégiens du privé et du public payent le même tarif à la cantine. "C'est une grande injustice, estime le candidat d'Alliance pour le Finistère. On pense que tous les collégiens devraient manger au même prix."

Citoyens de demain

Pour la majorité sortante, il faut poursuivre le travail engagé, et notamment dans les projets éducatifs. "Nous avons 600 à 700.000 euros dédiés chaque année à des actions pédagogiques, explique Marc Labbey, le candidat PS de Finistère et Solidaires. Ça permet d'aborder des thèmes comme l'éducation sexuelle, l'égalité filles-garçons, l'Agenda 21, le développement durable... Tout ce qui fait un citoyen de demain."

À la France insoumise, Christophe Osswald souhaite aussi aller au-delà des compétences du conseil départemental. "La priorité, c'est de permettre l'autonomie des jeunes. Pour cela, il faut faire entrer les associations dans les collèges, estime le candidat de la France insoumise. Les cantines sont aussi un lieu important du lien avec le réel. Il faut que les enfants puissent prendre conscience de ce qu'ils mangent. Nous prendrons des engagements de long terme avec des paysans locaux."

Déplacements à vélo

Et puisque Christophe Osswald parle de cantine, la candidate écologiste de Finistère d'Avenir Charlotte Lepitre promet plus de bio et plus de local dans les selfs. "Nous souhaitons offrir une alternative végétarienne quotidienne et augmenter la part du bio et du local pour favoriser l'agriculture bretonne. Nous souhaitons aussi limiter le gaspillage alimentaire et aller vers une suppression du plastique." Les écologistes souhaitent aussi favoriser les déplacements à vélo des collégiens.

Au centre, Mickaël Cabon, pour la liste L'Union ! Centristes, démocrates et progressistes, propose un "accompagnement personnalisé pour les collégiens et leurs famille. Avec des agents du département et des bénévoles expérimentés, pour les accompagner à la fois dans leur scolarité et dans leur orientation professionnelle."

Au Rassemblement national, la candidate du canton de Brest 1 Elisabeth Louvel propose d'aider les communes qui le souhaitent à mettre des caméras de surveillance aux abords des collèges, car "les enfants sont de plus en plus jeunes confrontés au trafic de drogue. Il faudrait aider les communes qui le veulent à surveiller les abords des collèges".